Top Beratung, kurze Lieferzeiten & 10 Prozent Rabatt!

In der Woche vom 4. bis zum 9. Oktober bei POISON vorbeischauen – sich von den Experten ausführlich beraten lassen – das perfekte Bike aussuchen und bestellen – bis zu 10 Prozent Rabatt kassieren – und dann perfekt in die Saison ‘22 starten. Das ist, kurz und knapp zusammengefasst, die POISON Bike Akti-onswoche in diesem Herbst.

„Wir laden alle ein, uns Anfang Oktober in der Vulkaneifel zu besuchen“, freut sich POISON Bikes Inha-ber Thomas Wiesel auf möglichst viele Besucherinnen und Besucher: „Wir stellen Euch unsere neuen Modelle für die Saison 2022 ausführlich vor, nehmen uns ganz viel Zeit für Eure Beratung und geben bis zu 10 Prozent beim Kauf eines Bikes.“

E-Bikes, MTB, Gravel, Trekking: Kurze Lieferzeit

Im Mittelpunkt der Aktionswoche stehen die 2022er Modelle mit kurzer Lieferzeit. Thomas Wiesel: „Vom City Rad bis zum Mountainbike, vom Gravel- bis zum Trekking-Modell – wir haben insgesamt fünf E-Bike-Modelle und drei klassische Serien, für die wir eine sehr kurze Lieferzeit anbieten können.“

Wer in der Aktionswoche beim POISON-Team bestellt, kann schon zum Start der nächsten Bike-Saison auf die Piste. „Das“, erklärt der Inhaber, „ist in Zeiten von aktuell extrem langen Wartezeiten auf Bikes und Teile etwas ganz Besonderes.“

Kompetente Beratung & Top-Rabatte

Die Räder können in der Aktionswoche vor Ort in Nickenich in der Vulkaneifel ausführlich begutachtet und Probe gefahren werden. Mit den Bike Spezialisten von POISON wird das perfekt passende Fahrrad ausgesucht – und wer dann 100% anzahlt, bekommt 10 % Rabatt, bei 75 % Anzahlung sind es 7,5 % und bei 50 % sind es noch 5 %.

Und wer nach seiner Beratung und der Probefahrt durstig ist, wird von POISON mit ausreichend Erfri-schungen versorgt: „Für unsere Gäste stehen natürlich Getränke wie Kaffee, Wasser oder auch ein Gläs-chen Sekt bereit.“

Um Terminvereinbarung wird gebeten

Gerne können Fahrrad-Fans spontan vorbeikommen. „Aber“, betont Thomas Wiesel, „noch besser ist die telefonische Voranmeldung unter 02632 – 946 29 36 oder per Mail an store@poison-bikes.de. Damit können wir sicherstellen, dass alle Kundinnen und Kunden die gleiche Aufmerksamkeit bekommen und die Corona-Regeln eingehalten werden können.“

Den schicken POISON Concept Store finden die Bike-Fans Auf dem Teich 9 in 56645 Nickenich. In der POISON Bike Woche werden die Öffnungszeiten auf Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und an Sams-tagen von 9 bis 17 Uhr erweitert.

Das POISON Bikes Team freut sich auf Euch!