Straußwirtschaften – Wein trifft Hering

Zur Straußwirtschaft in der tollen fünften Jahreszeit? Aber sicher! Denn hier steht zwar kein „Pferd auf dem Flur“, lustig geht es aber dennoch zu. Und die traditionellen Faschings-Gerichte wie Leberknödel oder Hering harmonieren phantastisch zu den gut ausgebauten Weinen von Rhein und Nahe. Also nichts wie die Pappnase aufgesetzt und hin zur Straußwirtschaft, denn hier schlägt das Weinherz von Rheinland-Pfalz.

Liebe Leser,

bitte Informieren sie sich bzgl. der aktuellen Öffnungszeiten entweder telefonisch oder auf der Homepage des Weingutes und reservieren Sie rechtzeitig Ihren Tisch. Aufgrund der Corona-Pandemie ändern sich die Öffnungszeiten immer wieder kurzfristig.

Egal, ob ein kleiner Ausschank in der Produktion eines Winzereibetriebes oder gemütliche Weinstube, die Straußwirtschaften repräsentieren wie kein anderes gastronomisches Angebot die Vielfalt des Landes. Genießen Sie Weiß-Rot oder Roséwein in einzigartiger Atmosphäre, begleitet von leckeren, regionalen Gerichten. So wird der Ausflug zum Winzer zu einem rundum gelungenen.