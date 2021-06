Anzeige

Straußwirtschaften – Musik und Tanz im Sommer

Wenn die Nächte kurz und fast mediterran warm sind, ist die beste Zeit, um zu Feiern. Gerade im Weinland Rheinland-Pfalz bieten nun allerorten Winzer auf den Weinfesten ihre besten Tropfen an und freuen sich auf Besucher von überall her. Gemeinsam mit Freunden oder auf der Suche nach neuen Freunden lässt es sich in den Straußwirtschaften prächtig genießen und schlemmen. Die reichhaltigen Schätze unseres Landes zeigen sich hier von ihrer besten Seite.