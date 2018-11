Straußwirtschaften – Heimat des flüssigen Goldes von Rhein und Nahe

Nachhaltigkeit? Regionalität? Im Weinland Rheinland-Pfalz selbstverständlich. Die Reben an den großen Flüssen unserer Heimat schenken uns Wein, Sekt und feinste Edelbrände. Und was ist besser und nachhaltiger, als das Produkt, von Winzerhand gefertigt, dort zu probieren, wo es entstanden ist?

Egal, ob ein kleiner Ausschank in der Produktion eines Winzereibetriebes oder gemütliche Weinstube, die Straußwirtschaften repräsentieren wie kein anderes gastronomisches Angebot die Vielfalt des Landes. Genießen Sie Weiß-Rot oder Roséwein in einzigartiger Atmosphäre, begleitet von leckeren, regionalen Gerichten. So wird der Ausflug zum Winzer zu einem rundum gelungenen Genusserlebnis.