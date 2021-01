Anzeige

Straußwirtschaften – Gemütlichkeit im tiefen Winter

Auch in den Wintermonaten heißt es: Raus in die Natur, wann immer es möglich ist! Wenn man dann dick eingepackt durch die hoffentlich weiße Winterwelt gestapft und nun richtig durchgefroren ist, gibt es kaum etwas besseres als einen Besuch in der Straußwirtschaft, wo es neben köstlichen Weinen und herzhaften Leckereien auch noch jede Menge Wärme und Gastfreundschaft gibt. Das Weinland Rheinland-Pfalz hat auch im Winter jede Menge zu bieten.