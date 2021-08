Straußwirtschaften – Erntezeit ist Weinzeit

Wenn die Tage wieder kürzer werden und die Sonne das Land in goldenen Schein taucht, dann holen die Winzer ihre Ernte ein. Alles wartet gespannt auf die erste sprudelnde Ahnung des neuen Jahrgangs. Jetzt laden die Straußwirtschaften zu Federweißer und Zwiebelkuchen ein, die beste Zeit, um gemeinsam nach einer Wanderung im goldenen Herbst einzukehren und sich so richtig verwöhnen zu lassen. Das Weinland Rheinland-Pfalz zeigt sich im Herbst von seiner buntesten Seite!

Egal, ob ein kleiner Ausschank in der Produktion eines Winzereibetriebes oder gemütliche Weinstube, die Straußwirtschaften repräsentieren wie kein anderes gastronomisches Angebot die Vielfalt des Landes. Genießen Sie Weiß-Rot oder Roséwein in einzigartiger Atmosphäre, begleitet von leckeren, regionalen Gerichten. So wird der Ausflug zum Winzer zu einem rundum gelungenen.