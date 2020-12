Straußwirtschaften – Der neue Jahrgang ist da!

Jetzt ist es unverkennbar, der Frühling hat Einzug gehalten und die Natur ist erwacht. Mit diesem Erwachen kommen nicht nur farbenprächtige Blumen ans Licht, auch der Jahrgang der letzten Saison ist nun fertig, um Weinliebhabern aus aller Welt präsentiert zu werden. Ein Grund mehr, sich auf den Weg zu machen und nach einer schönen Osterwanderung im sonnig- frühlingshaften Weinberg in der Straußwirtschaft einzukehren, um dort den neuen Jahrgang zu verkosten.

Liebe Leser,

die Straußwirtschaften sind teilweise wieder geöffnet und freuen sich auf Ihren Besuch.

Bitte Informieren sie sich bzgl. der aktuellen Öffnungszeiten entweder telefonisch oder auf der Homepage des Weingutes und reservieren sie rechtzeitig ihren Tisch.

Egal, ob ein kleiner Ausschank in der Produktion eines Winzereibetriebes oder gemütliche Weinstube, die Straußwirtschaften repräsentieren wie kein anderes gastronomisches Angebot die Vielfalt des Landes. Genießen Sie Weiß-Rot oder Roséwein in einzigartiger Atmosphäre, begleitet von leckeren, regionalen Gerichten. So wird der Ausflug zum Winzer zu einem rundum gelungen