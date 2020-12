Straußwirtschaften – Blütenpracht und Duftträume

Wenn die Weinreben blühen und bereits jetzt den ersten Hinweis auf den kommenden Jahrgang erlauben, wenn es im Weinberg nach Sommerblumen duftet und der sanfte Wind des noch jungen Sommers Wanderungen zu einem ganz besonderen Erlebnis werden lassen, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um einen solchen Ausflug mit einem Besuch in der Straußwirtschaft zu krönen. Hier kann man die kulinarischen Schätze der Region gemeinsam mit einem schönen Glas Wein genießen und sich auf die kommenden Sommertage freuen.

Egal, ob ein kleiner Ausschank in der Produktion eines Winzereibetriebes oder gemütliche Weinstube, die Straußwirtschaften repräsentieren wie kein anderes gastronomisches Angebot die Vielfalt des Landes. Genießen Sie Weiß-Rot oder Roséwein in einzigartiger Atmosphäre, begleitet von leckeren, regionalen Gerichten. So wird der Ausflug zum Winzer zu einem rundum gelungenen.