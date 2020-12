Straußwirtschaften – auch zwischen den Jahreszeiten

Die ersten Schneeglöckchen sind bereits gesichtet, der Frühling aber noch weit. Die Menschen sehnen sich nach dem Sonnenschein und nach Wärme, da ist es eine gute Idee, sich die Sonne im Glas zu gönnen und in einer Straußwirtschaft die Weinschätze vergangener Jahre zu heben. Bei einem leckeren Glas Rebensaft und einer kulinarischen Begleitung vom Feinsten lässt sich hervorragend vom bevorstehenden Sommer träumen!

Im Zuge der allgemeinen Empfehlung zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus bleiben alle Straußwirtschaften bis auf weiteres geschlossen. Wir informieren Sie an dieser Stelle, sobald es Neuigkeiten gibt.

Stand: 19.03.2020

Egal, ob ein kleiner Ausschank in der Produktion eines Winzereibetriebes oder gemütliche Weinstube, die Straußwirtschaften repräsentieren wie kein anderes gastronomisches Angebot die Vielfalt des Landes. Genießen Sie Weiß-Rot oder Roséwein in einzigartiger Atmosphäre, begleitet von leckeren, regionalen Gerichten. So wird der Ausflug zum Winzer zu einem rundum gelungen