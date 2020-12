Speed-Dating statt aufwändiges Bewerbungsgespräch

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Für Margit Hanowski, Hausleiterin im AZURIT Pflegezentrum Wiesengrund in Langenbach bei Kirburg, gilt dies derzeit für Bewerbungsgespräche. „In der heutigen Zeit hat doch niemand mehr Zeit“, sagt sie, „und deshalb haben wir uns für die Form des Speed-Datings bei unseren Bewerbungsgesprächen entschieden. Das bringt Zeitersparnis für uns und für die Bewerber“.

Jetzt wird die moderne Form des Bewerbungsgesprächs jedoch noch einmal getoppt: Aufgrund der Corona-Pandemie mit all ihren Gefahren und Beschränkungen lädt die Leiterin der Pflegeeinrichtung zu einem „Online Speed-Dating“ ein. Das findet am Freitag, den 11.Dezember 2020, via Videokonferenz statt. Die Durchführung verlangt eine exakte Zeitplanung. Deshalb ist die Anmeldung zum Online Speed-Dating unumgänglich. Bis zum 10. Dezember 2020 haben Pflegefachkräfte bis 17.00 Uhr, die Gelegenheit, dies zu tun und zwar telefonisch bei Margit Hanowski, unter der Telefonnummer: 02661 91578-561 oder ganz einfach per SMS mit dem Kennwort “Job-Speed-Dating" an die 0173 3225568 und Sie werden von Margit Hanwoski kontaktiert.

Die Anmeldung zum Online Speed Dating via Videokonferenz ist jedoch nicht nur wegen der Zeitplanung erforderlich, sondern ebenfalls um den Link zur Videokonferenz per Mail an die Interessenten zu versenden.

„Für Bewerber*innen ist es sicherlich im Vorfeld wichtig zu wissen, dass wir bei uns im Haus großen Wert auf die Zufriedenheit der einzelnen Mitarbeiter*innen legen. Sie erfahren neben hoher Wertschätzung und wirtschaftlicher Sicherheit, dass uns die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Herzen liegt“, so AZURIT Hausleiterin Margit Hanowski. Darüber hinaus sind laut Hanowski die Karriereaussichten sowie die umfangreichen Fortbildungsprogramme des Unternehmens zur individuellen beruflichen Weiterentwicklung erwähnenswert, die u. a. Bestandteil des Online Speed-Dating Bewerbungsgesprächs sein werden. Das gilt auch für die Informationen über eine Vielzahl anderer attraktiver Angebote wie zum Beispiel Gesundheitsförderung, Betriebliche Altersvorsorge, Mitarbeiterfeste, Präsente zu besonderen Anlässen und Preisnachlässe auf diversen Einkaufsportalen.

„Wer mehr über unsere Angebote zur Mitarbeiterpflege erfahren möchte und Lust hat, in einem tollen Team mitzuwirken, sollte sich bis zum 10. Dezember zum Online Speed-Dating anmelden“, so die AZURIT Hausleiterin. „Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Zeit in die eigene Zukunft zu investieren!“

Ansprechpartner:

AZURIT Pflegezentrum Wiesengrund

Hausleitung Margit Hanowski

In der Steinhecke 4a

57520 Langenbach bei Kirburg

Telefon: 02661 91578-0

E-Mail: pzwiesengrund@azurit-gruppe.de

azurit-gruppe.de | azurit-hansa-karriere.de