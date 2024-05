Schönes für Haus und Garten bei der LebensArt vom 7. bis 9. Juni im Kurpark Bad Neuenahr

Anzeige

Lübeck, 15.5.2024 Mit dem Sommer kommt die LebensArt nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Vom 7. bis 9. Juni verwandelt sich der Kurpark Bad Neuenahr für drei Tage wieder in ein buntes Paradies für Garten, Wohnen und Lifestyle.

In entspannter Atmosphäre bieten die Aussteller blühende Pflanzen, stylische Gartenmöbel und hübsche Dekorationen für den Garten und Balkon. Aber auch wer keinen Garten hat, ist hier genau richtig: Mode, Schmuck und Lifestyle-Produkte verlocken zum Erlebnis-Shopping im Grünen. Für Gourmets hat die LebensArt in diesem Jahr besonders viel zu bieten: Köstliche Leckereien aus der Ahrtal-Räucherei, Elsässer Flammkuchen und feine Spezialitäten vom Grill laden zu einer kulinarischen Reise ein.

„Viele neue Inspirationen“ verspricht der Veranstalter, das Lübecker Unternehmen Das AgenturHaus GmbH. Die beiden Projektleiterinnen Sabine Prothmann und Eva Johann sind voller Vorfreude auf die diesjährige LebensArt. Unisono betonen sie die Vielfalt, welche die Aussteller präsentieren: „Wir haben eine stimmige Mischung bekannter und neuer Anbieter für die Teilnahme gewinnen können. Besucher werden viel Neues entdecken“, so die Organisatoren. Gut ein Drittel der Aussteller sind erstmals in Bad Neuenahr vertreten, wie Eva Johann bestätigt. Generell liegen Outdoor-Ausstellungen im Trend. „Unsere Art der Präsentation im Grünen ist einfach etwas Besonderes“, so Eva Johann. Die Möglichkeit, schöne Dinge direkt anzuschauen, die Qualität vor Ort zu prüfen und zu fühlen, feine Delikatessen vor dem Kauf zu verkosten, all das empfindet sie als ausgesprochen positiv. „Das Einkaufs-Erlebnis bei der LebensArt ist sozusagen analoges Event-Shopping, ohne weitere Transportwege und Verpackungen wie sie beim digitalen Kauf im Internet entstehen“, wie Sabine Prothmann bekräftigt.

Der Kurpark bietet eine inspirierende Atmosphäre mit allem, was Haus und Garten schöner macht. Neue Gartenmöbel und farbenprächtige Pflanzen animieren zur Gestaltung des heimischen Gartenzimmers. Je nach persönlichem Interesse kann dieser zusätzliche Wohnraum gestaltet werden. Ob als Wellness-Oase oder als Relax-Lounge, kein Wunsch bleibt unerfüllt! Welche gestalterischen Möglichkeiten es gibt, zeigt die Gärtnerei Wershofen aus Bad Neuenahr-Ahrweiler in einer inspirierenden Gartenidylle. Neben der professionellen Gartenplanung hat die Fachgärtnerei auch zahlreiche Pflanzen zum selbst Gärtnern im Angebot.

Selbst wer keinen Garten hat, findet bei der LebensArt im Kurpark eine große Auswahl in Sachen Lifestyle. Stilvolle Mode aus edlen Materialien gibt es bei verschiedenen Anbietern. Pfiffig und farbenfroh ist für jedes Alter und jede Größe etwas Schickes zu finden! Gut behütet zu sein ist die Passion von Uschi Meißner und ihrem Unternehmen Hats & More aus Bonn. Egal ob als Sonnenschutz oder einfach als modisches Statement, mit einem Hut ist man immer perfekt gekleidet. Natürlich gibt es bei der LebensArt auch Schmuck in vielen Varianten: Schimmernde Opale, glänzende Halbedelsteine und moderner Silberschmuck; je nach persönlicher Vorliebe gilt es, das Passende auszuwählen!

Genuss in seiner schönsten Form verspricht die im Kurpark ansässige Weinlounge, die während der LebensArt in die Ausstellung integriert wird. Regional aufgestellt ist auch die Gastronomie: Die Ahrtal Räucherei aus Grafschaft bietet frisch geräucherte Forellen und knusprige Reibekuchen an. Hausgemachte Spezialitäten aus der Region hat Samira Klaes aus Ahrbrück: Nierengulasch, Spießbraten und klassische Grillprodukte sind bei ihr zu haben. Für beste Unterhaltung beim Verweilen sorgen die beiden Musiker Petra Arnold-Schultz und Jürgen „Mojo“ Schultz aus Weinheim. Mit Gitarre, Kontrabass und zwei kraftvollen Stimmen bringen die Schultzes neuen Groove in den Kurpark.

Die LebensArt ist das Einkaufs-Erlebnis mit Event-Charakter: Feinkost, Weine und Spirituosen aus aller Welt laden zum Verkosten, Ausprobieren und Shoppen ein. Vom alpenländischen Bergkäse über französische Salami bis hin zum italienischen Mandelgebäck reicht das kulinarische Angebot.

Die LebensArt im Kurpark ist vom 7. bis 9. Juni täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro für das Onlineticket im Verkauf direkt über die Webseite der LebensArt unter www.lebensart-messe.de. Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Unter dem Motto „Schneller schöner Shoppen“ richten die Veranstalter eine exklusive Fast Lane für Besucher mit einem Online-Ticket ein, die den direkten und schnellen Zugang zur LebensArt ermöglicht.

An den Kassen vor Ort sind ebenfalls Karten erhältlich, die zum Preis von neun Euro erworben werden können. Ermäßigte Tickets für Inhaber der Kultur- und Gästekarte der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sind zum Preis von sieben Euro nur vor Ort an der Kasse erhältlich. Leser der Rhein Zeitung erhalten unter Vorlage der Abo-Card einen Rabatt und können vor Ort Tickets für sieben Euro erwerben. Weitere Informationen können unter www.lebensart-messe.de abgerufen werden.