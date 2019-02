Renovierung leicht gemacht

Mit dem hochwertigen Deckensystem von Plameco ist eine Raumdecke in meist nur einem Tag, renoviert oder nachgerüstet und das ohne viel Lärm, Schmutz und Staub. Auch die Möbel können zum größten Teil stehen bleiben. Informieren Sie sich vom 15.2. – 17.02.2019 auf der Deckenschau.

Montiert werden die Decken unter Ihre alte Decke, egal ob rissige Gipsdecke, tapeziert, Holzdecke oder rohe Betondecke. Eine Plameco Decke ist überall leicht zu montieren und spart oft auch das Herausreißen und die Entsorgung des alten Deckenmaterials. Sprechen Sie einen Plameco Fachmann an. Er wird Ihnen auch für ihre Decke die perfekte Lösung anbieten und Ihnen gerne ein kostenfreies Angebot erstellen.

Die Decke gibt es in zahlreichen Farben, in matter oder hochglänzender Oberfläche. In Verbindung mit verschiedenen Zierleisten und kompletter Beleuchtung, können Sie so unter mehr als 100 Varianten wählen. Ob klassisch matt Weiß mit schlichter Wandleiste, oder modern, in Hochglanz schwarz, mit gebürsteter Aluminiumleiste und passenden Einbaustrahlern. Eine Plameco Decke bedeutet, eine Aufwertung für jeden Raum.

Nach der Montage der Plameco Decke gehört für Sie das lästige Streichen der alten Zimmerdecke, sowie das Abdecken und Abkleben der Wände und Möbel der Vergangenheit an. Die Decken sind dauerhaft haltbar, pflegeleicht und sogar abwaschbar. Sie eignen sich für alle Wohnräume, aber auch – durch ihre Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit und Schimmel – für Bäder, Küchen oder sogar für Vordächer im Freien.

Auf Wunsch wird vor Montage der Decke ein Beleuchtungsplan erstellt, um so die optimale Ausleuchtung Ihrer Räume zu erzielen. Als Beleuchtung stehen zahlreiche Einbauleuchten zur Wahl, aber auch die vorhandene Hänge- oder Aufschraublampe kann wieder angebracht werden. Montiert werden die Decken von erfahrenen Fachhandwerkern, so dass auch für deckenhohe Einbauschränke, Vorhangschienen oder Rollladenkästen immer eine fachlich einwandfreie Lösung angeboten wird.

Am 15.02.2019 von 14:00 bis 18:00 Uhr, sowie 16./17.02.2019 von 11:00 – 16:00 Uhr öffnet Plameco in der Kurfürstenstraße 64, 56068 Koblenz, wieder seine Pforten für die Deckenschau. Entdecken Sie bei einem Glas Sekt Ihre (T)Raumdecke.

Mehr unter plameco.de.