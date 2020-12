Ozon-Behandlung in Zeiten von Corona

Liebe Leserinnen und Leser, werte Kunden und Geschäftskunden,

in außergewöhnlichen Zeiten wie diesen ist äußerste Vorsicht im privaten Umgang miteinander als auch im Berufsalltag geboten. Das aktuelle Corona-Geschehen gewährt leider keinen geregelten Berufsalltag und somit suchen sehr viele Arbeitnehmer den Weg ins Home-Office. Dort hat man nur in seltenen Fällen dieselben technischen Möglichkeiten, die einem am gewöhnlichen Arbeitsplatz gewährleistet werden können.

Eine mit Corona infizierte Person könnte unter Umständen in jedem Betrieb anwesend sein, ohne dass die Person selbst oder deren Kollegen dies wahrnehmen, da gerade ein nicht geringer Anteil an Infektionen völlig ohne Symptome verläuft. Dies hat verheerende Folgen für die Gesundheit des Betroffenen als auch den Betrieb, wenn unter Umständen einem großen Teil der Mitarbeiter des Betriebes eine 14-tägige Quarantäne verordnet wird.

Wir von der HMT Mess- und Trocknungstechnik, Eigenmarke der Rohrreinigung Sattler GmbH, sind darauf spezialisiert, sogenannte Ozon-Behandlungen durchzuführen. Eine Ozon-Behandlung garantiert eine vollständige Abtötung von Viren, Bakterien, Fäkalien, Schimmel, Bettwanzen uvm.

Sollten Sie schon einen Corona-Fall in Ihrem Hause gehabt haben oder sind auf ständigen Besuch von Kunden in Ihrer Betriebsstätte angewiesen, wäre eine Ozon-Behandlung indiziert, die auf alle Fälle die derzeit aktiven Viren, Bakterien etc. abtötet. Somit erhalten viele Unternehmen eine gewisse Grundsicherheit in ihrem Hause und können guten Gewissens arbeiten, da der Arbeitsplatz keimfrei ist, solange im Anschluss die empfohlenen Verhaltensregeln eingehalten werden.

Die Ozon-Behandlung ist nicht nur für bürokratische Räumlichkeiten vorgesehen, sondern findet ebenfalls Platz in diversen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Altenheimen, Kindergärten, der allgemeinen Industrie und vielen weiteren Branchen.

Möchten Sie weiterführende Informationen zur Ozon-Behandlung, oder einen Termin für eine solche vereinbaren, können Sie uns gerne jederzeit anrufen

Wir führen die Ozon-Behandlung jederzeit durch, sodass Sie auch an Wochenenden Termine vereinbaren können, um einen eventuellen Verdienstausfall zu verhindern.

Sichern Sie sich jetzt schon Ihren Termin für eine Ozon-Behandlung, da die Nachfrage derzeit sehr hoch ist.

