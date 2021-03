Mit Sicherheit – Theater! Die Burgfestspiele Mayen starten Vorverkauf!

Die Burgfestspiele Mayen starten einen der besonderen Situation angepassten Vorverkauf. Zunächst kann das Publikum nach Wunsch Tickets für eine bestimmte Vorstellung in einer gewählten Kategorie reservieren. Hierbei werden nur eingeschränkte Kontingente freigegeben, die auch bei einem möglicherweise durch Abstands-Verordnungen eingeschränkten Platzangebot den Besuch sichern. Die Zuweisung der konkreten Sitzplätze, die Bezahlung, der Ausdruck und Versand der Karten kann erst erfolgen, wenn die während der Spielzeit möglicherweise gültigen Verordnungen absehbar sind.

Natürlich hoffen die Festspiele, dass es im Sommer doch keine Einschränkungen geben wird und noch alle Plätze zum Verkauf freigegeben werden können. Derzeit planen die Burgfestspiele mit verschiedenen Szenarien, um auf alle Eventualitäten so gut vorbereitet zu sein, wie es möglich ist. Unter dem Motto: „Mit Sicherheit – Theater!“ gehören dazu auch Abstandsregeln und Schnelltests für das Team. In jedem Fall werden alle Schutzvorschriften umgesetzt um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten.

Ab sofort kann man telefonisch bei der Vorverkaufsstelle im Bell Regional Touristikcenter unter der Ticket-Hotline: 02651 / 494942 oder per Mail an tickets@touristikcenter-mayen.de Tickets buchen. Auch die Buchung online über burgfestspiele-mayen.de ist eingerichtet.

Gezeigt werden sollen in der Spielzeit 2021 die bereits für 2020 geplanten Stücke. Mit „Die Schöne und das Biest“ startet die Festspielsaison mit einer magischen Geschichte über Liebe und Mut, die sicher nicht nur die kleinen Zuschauer in ihrem Bann ziehen wird. Erzählt wird das Volksmärchen in einer Bearbeitung der Regisseurin Catharina Fillers, die schon mit „Im weißen Rössl“ das Publikum begeisterte.

Ein aberwitziger Komödienklassiker feiert die erste Abendpremiere auf der Genovevaburg. „Pension Schöller“ bietet urkomische Dialoge und Situationskomik vom Feinsten. Inszeniert wird die im wahrsten Sinne irre Geschichte von Carola Söllner, die zuletzt mit ihrer Regie bei „Ernst sein ist wichtig“ ihr Komödiengeschick unter Beweis stellte.

Intendant Daniel Ris wird mit „Carmen“ zum ersten Mal in der Geschichte der Mayener Festspiele einen Opernstoff auf die Genovevaburg bringen. Unter der Leitung von Marty Jabara wird eine „Gypsy-Live-Band“ mit Sinti und Roma Klängen die leidenschaftliche Geschichte mit den weltberühmten Melodien von Georges Bizet auch musikalisch neu erzählen. Nach dem Riesenerfolg von „The Rocky Horror Show“ dürfen sich die Musiktheaterfans jetzt auf eine spannende Interpretation der bekannten Oper freuen.

Auch im Alten Arresthaus wird 2021 auf der Kleinen Bühne wieder großes Theater geboten. Mit Yasmina Rezas „Kunst“ steht eine wunderbare, von Mirko Böttcher inszenierte Komödie auf dem Programm und, worauf sich nicht nur Mayener und Mayenerinnen freuen können: Das Bürgerbühnenprojekt „Der Zuckertoni“ feiert unter der Leitung von Kaspar Küppers Premiere.

Selbstverständlich gibt es auch wieder eine bunte Vielfalt an FestspieleXtras. Swing, Jazz, Literatur, Comedy, Lesungen, Theater, Wanderungen und Tango stehen auf dem vollen Festspielprogramm 2021. Weitere Infos hierzu finden Sie unter burgfestspiele-mayen.de.