Martinsmarkt 2018 in Polch – und alle sind dabei!

Wenn sich am 10. Und 11. November 2018 in Polch die Türen der am Martinsmarkt teilnehmenden Geschäfte öffnen, gibt es jede Menge zu sehen und zu erleben. Überall gibt es interessante Angebote für Groß und Klein zu sehen.

Hier die teilnehmenden Unternehmen:

Niesmann Caravaning

Die jetzt über 60 Jahre bestehende Traditionsfirma Niesmann Caravaning GmbH & Co. KG in Polch bietet dem interessierten Urlauber eine beachtliche Flotte an Wohnmobilen und Wohnwagen sowie eine komplette Palette an Dienstleistungen. Fast 70 Mitarbeiter ermöglichen für ihre Kunden einen individuellen Service um das Thema „mobiles Reisen“. In den Shop-Abteilungen Camping und Zubehör besteht die Möglichkeit die passende Ausrüstung einzukaufen oder zu vervollständigen, weiterhin rundet ein gut sortierter Outdoor-Shop für die Wander-, und Frischluftfans und ein Weber-World-Grillshop mit großer Ausstellung das vielfältige Angebot in Polch ab.

Sonderabverkauf wegen Umbau unseres Shop!

Wir werden moderner, noch kundenorientierter und mit noch mehr Auswahl.

Für die Umbaumaßnahmen brauchen wir PLATZ!

DAHER am Martinsmarkt 20% Nachlass auf das gesamte Sortiment (einzelne, gesondert gekennzeichnet Artikel ausgenommen) und bis zu 50% Abverkaufsrabatt auf Kleidung, Grill, Campingzubehör und -Technik!

Niesmann Caravaning

Kehrstraße 51

56751 Polch

www.niesmann.de

20 erfolgreiche Jahre Riepert Fahrzeugbau GmbH

Wir feiern mit Ihnen eine gemeinsame Geschichte und einen besonderen Erfolgsweg, den wir auch Ihnen verdanken. Wir wollen Ihnen Danke sagen für viele Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit, die uns mit großer Freude Anlass gibt, unser 20-jähriges Firmenjubiläum mit Ihnen zu feiern.

Martinsmarkt & Tag der offenen Tür

Gleichzeitig findet an diesem Wochenende der traditionelle Martinsmarkt mit vielen Ausstellern,

TOP-Angeboten und vielen Highlights statt. Lassen Sie sich überraschen von unseren Angeboten

und profitieren Sie vom Know-How unserer Lieferanten und Partner, die Ihnen das ganze Wochenende mit Rat und Tat zur Seite stehen.

20 Top-Angebote stehen für Sie bereit!

Für das leibliche Wohl ist, wie immer, gut gesorgt!

Unser Programm / Technik Vorträge

Samstag

12.00 Uhr CRYSTOP – Sat-Anlage und mobiles Fernsehen

13.00 Uhr DEKALIN – Kleben und dichten

14.00 Uhr LVM – Die richtige Reisemobil-Versicherung

15.00 Uhr TEGOS – Klappen und Türen

Sonntag

12.00 Uhr EIFEL-WOHNMOBILPARK VOGELSANG – Vorstellung

13.00 Uhr NALBACH & HINKEL – Lackierung und Lackpflege

14.00 Uhr TRANSWATT – Elektroanlage im Wohnmobil

Riepert Fahrzeugbau

August-Horch-Straße 57

56751 Polch

www.riepert.de

Clou Straße 1: Willkommen zu den Tagen der offenen Tür

Niesmann+Bischoff lässt am 10. und 11. November 2018 hinter die Kulissen der Wohnmobilproduktion blicken

Wo Arto, Flair und Smove zuhause sind, entwickelt und gebaut werden: Die

Niesmann + Bischoff GmbH öffnet traditionell im Herbst die Werkstore, um den Besuchern spannende Einblicke in die Produktion ihrer drei erfolgreichen Modellreihen zu bieten. Am 10. und 11. November ist es in diesem Jahr wieder so weit. Dann stehen jeweils ab 10 Uhr die „Tage der offenen Tür“ an. Zu sehen sind auch sämtliche Modellneuheiten und die neue alternative helle Möbelwelt „verade oak“, die der mehrfach ausgezeichnete Polcher Wohnmobilspezialist jüngst auf dem „Caravan Salon“ in Düsseldorf mit großem Erfolg präsentierte.

Geschäftsführer Hubert Brandl erwartet wie in den Vorjahren eine hohe Besucherzahl – die Freude darüber ist schon jetzt groß: „Sorgfältige Handarbeit ist ein elementarer Bestandteil unseres Arbeitsalltags – das werden wir mit viel Leidenschaft auch an den ‚Tagen der offenen Tür‘ zeigen. Die positive Resonanz ist wirklich klasse. Und die Gäste kommen ja nicht nur aus der hiesigen Region und ganz Deutschland, sondern auch aus den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Großbritannien und der Schweiz.“ Kein Wunder also, dass neben den stündlich durchgeführten Werksführungen auf Deutsch auch mehrsprachige Einheiten angeboten werden. Stimmungsvoller Höhepunkt am Samstag ist die Abendveranstaltung im Festzelt. Für Musik ist gesorgt, für Speisen und Getränke ebenfalls.

Die Daten im Überblick:

10. und 11. November 2018

Über Niesmann+Bischoff

Die Niesmann+Bischoff GmbH ist ein deutscher Hersteller exklusiver Wohnmobile. Hauptsitz des Unternehmens und zugleich Standort der Herstellung ist Polch in Rheinland-Pfalz. Produziert werden Luxus-Wohnmobile der Baureihen Smove, Arto und Flair. Jedes Wohnmobil erfährt von Planung bis Endabnahme individuelle Wertschöpfung. Seit 1996 ist die Niesmann+Bischoff GmbH eine Tochter der Erwin Hymer Group.

Über die Erwin Hymer Group

Die Erwin Hymer Group vereint Hersteller von Reisemobilen und Caravans, Zubehörspezialisten sowie Miet- und Finanzierungsservices unter einem Dach. Die Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2017/18 mit ihren weltweit mehr als 7.300 Mitarbeitern und rund 62.000 Freizeitfahrzeugen einen Umsatz von 2,5 Mrd. Euro. Zur Erwin Hymer Group gehören die Reisemobil- und Caravanmarken American Fastbacks, Buccaneer, Bürstner, Carado, Cliffride, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Roadtrek, Sunlight und Xplore, die Reisemobilvermietungen Best Time RV, McRent, und rent easy, der Fahrwerkspezialist Goldschmitt, der Zubehörspezialist Movera, der Zeltcaravan-Hersteller 3DOG camping sowie das Reiseportal freeontour.

Niesmann+Bischoff GmbH

Clou Straße 1

D-56751 Polch

info@niesmann-bischoff.com

www.niesmann-bischoff.com

Telefon: 02654 933-0

Goldschmitt Technik-Center in Polch

Die Fahrwerksoptimierer und Reisemobilveredler

Längst gilt Polch als eine der bekanntesten und besten Adressen in der Reisemobilszene. Hier sind nicht nur der renommierte Wohnmobilhersteller Niesmann + Bischoff, der bekannte Handelsbetrieb Niesmann Caravaning und Reisemobilausbauer Riepert zu Hause – seit 2009 hat hier auch der Odenwälder Fahrwerkspezialist Goldschmitt ein Domizil in Form eines eigenen Montagebetriebs.

Nach dem großen Erfolg und dem starken Zulauf des ersten Goldschmitt Technik-Centers in Walldürn im Odenwald lag es für den Fahrwerksoptimierer Goldschmitt nahe, eine Dependance in dem Eifelstädtchen Polch einzurichten, hat es doch ein großes Einzugsgebiet mit dem nördlichen Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Luxemburg, dem Raum Köln bis hin zum Ruhrgebiet. Längst hat es sich in Reisemobilkreisen herumgesprochen, dass in Polch Fahrwerksarbeiten in bester Qualität ausgeführt werden. „Unsere Kunden reisen aus der Rhein-Main-Region an, aber auch aus Hamburg, Kiel und Flensburg. Außerdem freuen wir uns, regelmäßig Stammgäste aus Norwegen, Frankreich und den Benelux-Ländern begrüßen zu dürfen“, freut sich der Polcher Goldschmitt-Betriebsleiter Harald Zoltowski.

Goldschmitt ist Hersteller von Federungen, Auflastungen und Nivellierungssystemen für Reisemobile und Transporter. Im umfangreichen Produktportfolio des vielfach ausgezeichneten Herstellers sind Federungen aller Art für Reisemobile und leichte Nutzfahrzeuge – von klassischen Blattfedern bis zu hochkomfortablen Luftfedersystemen sowie hydraulische Hubstützen, mit denen sich die Wohnmobile auch im unebenen Gelände auf Knopfdruck gerade ausrichten lassen. Zum Goldschmitt-Sortiment gehören außerdem Aluminiumfelgen, Spurverbreiterungen und Stabilisatoren. Zudem erlauben die innovativen Goldschmitt-Produkte in Verbindung mit einer Auflastung bei vielen Fahrzeugmodellen eine Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichts.

Goldschmitt Technik Center

Trimbser Straße 5

56751 Polch

www.goldschmitt.de

Zum Weihnachtseinkauf nach Polch!

Gebäckliebhaber decken sich rechtzeitig zu Weihnachten mit leckeren Keksen ein. Im DeBeukelaer FACTORY OUTLET gibt es neben der Markenware eine große Auswahl an Gebäck II. Wahl zu sensationell günstigen Preisen. Insbesondere die liebevoll zusammengestellten Spar- oder Knabbertüten und die weihnachtlichen Köstlichkeiten wie Lebkuchen, Spekulatius und Fertigkuchen lohnen den Besuch.

Überzeugen Sie sich selbst – Probieren erlaubt!

Öffnungszeiten am Martinsmarkt-Wochenende:

Samstag von 9.00 bis 16.00 Uhr

Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr

DeBeukelaer FACTORY OUTLET

Vormaystraße (L52) / Ecke Heinz-Gries-Straße

56751 Polch

www.debeukelaer.com/outlet

CENTRO 24

Mit dem Centro 24 hat Polch ein Einkaufszentrum, in dem man Dank des umfassenden Branchenmix seinen täglichen Bedarf problemlos decken kann. Neben Fitnessstudio, Hairstudio, Postfiliale mit Schreibwaren, Reinigung und Schlüsseldienst, sowie ein Bistro, sorgt ein Non-Food-Discounter für stetig neue interessante Angebote. Wer seine Postgeschäfte im Shop vor Ort erledigt hat, kann im Bäcker-Café bei frischen, köstlichen Backwaren entspannen. Am Martinsmarkt warten die Bäckerei Lutz, der Action-Discounter, der Centro-Treff und die Postfiliale auf Sie!

Centro Polch

Im Roten Tal 2-4

56751 Polch

www.centro-24.de

ACTION

Action bietet Alltagsgegenstände für den täglichen Gebrauch zu einem immer unschlagbar günstigen Preis. Zwei Drittel des mehr als 6.000 Produkte umfassenden Sortiments ändern sich ständig, jede Woche werden 150 neue Artikel präsentiert.

Darunter finden sich Topmarken genauso wie Eigen- und No-Name-Marken.

Action im Centro Polch

Im Roten Tal 2-4

56751 Polch

www.action.com

Serviceline: +49 (0)211 30146 100

Anke´s Hairstudio

Wir begrüßen Sie in den neuen Räumlichkeiten von Anke’ s Hairstudio in Polch in der Eifel. Das Hairstudio am Rande von Polch ist im CENTRO 24 und wurde 2018 von Anke Richardson übernommen.

Neben einer hochprofessionellen Haarschmiede Einrichtung mit Barbierstuhl wurde auch hier wie in den anderen Salons ein Bereich für die Fußpflege sowie ein Bereich für die NailArt & Wimpernverlängerung eingerichtet, welche von Monika Gerlach betreut wird.

Die Räume

Bei einer supertollen Wohlfühlatmosphäre mit unserem alteingesessenen Team haben wir im Jahre 2018 Verstärkung im Team bekommen durch eine weitere, professionelle "Creative Master" – meine Tochter Kim Richardson, welche überwiegend ihre Arbeit im Salon Polch verrichtet.

Besuchen Sie uns in unserem Studio in Polch und überzeugen Sie sich von unseren Künsten & Qualitäten unserer exklusiven Hair Leistungen sowie NailArt & Wimpernverlängerung.

hairstudio

by anke richardson polch

Im Roten Tal 2-4

D-56751 Polch / Eifel

Fon: + 49 (0) 2654 – 94 60 91 0

Fax: + 49 (0) 2672 – 91 37 69

ankes-hairstudio@web.de

Fit-Up Sportcenter

Wir bieten für Sie eine passende Auswahl an modernsten Geräten: Zwei chipkartengesteuerte Zirkel, viele konventionelle Geräte von TECHNOGYM, OMNIA und Kinesis.

Aber nicht nur das Training gehört zum umfangreichen Spektrum unseres neuen Gesundheitsstudios. Eine große Saunalandschaft lädt Sie mit zwei Saunen, Entspannungsbereich, Ruheraum, Außenanlage sowie Fußbäder zum Relaxen ein und rundet unser tolles Wellnessangebot ab.

Lassen Sie sich in unserer Lounge zu einem Eiweißshake, einer Kaffeespezialität oder einem Riegel in gemütlicher Atmosphäre unter Freunden, verführen.

Gerne laden wir Sie ein, unsere gesamte Angebotsvielfalt während eines unverbindlichen und natürlich kostenlosen Beratungstermins kennen zulernen.

In beiden Studios trainieren – aber nur einen Beitrag zahlen !

Fit-Up Sportcenter MAYEN

56727 Mayen, Polcher Strasse 166

Telefon: 0 26 51 – 90 34 20

E-Mail: info@fitup-mayen.de

Fit-Up Sportcenter POLCH

56751 Polch, Im Rotental 2-4

Telefon: 0 26 54 – 88 39 183

E-Mail: info@fitup-polch.de

Centro Treff Imbiss Restaurant in Polch

Deutsche / Türkische / Italienische Küche

Wir liefern täglich von:

11.30 bis 14.30 Uhr und 17.00 bis 22.00 Uhr,

innerhalb Polch frei Haus, außerhalb Polch ab 10 € n. V. bei einer Bestellung ab 30 € erwartet Sie eine Überraschung! Wechselnde Tagesmenüs.

Öffnungszeiten:

Täglich von 11.00 bis 22.00 Uhr durchgehend geöffnet, kein Ruhetag, Sonn- und Feiertage ab 16.00 bis 22.00 Uhr

Öffnungszeiten beim Martinsmarkt:

Samstag + Sonntag von 11.00 – 22.00 Uhr

Unser Team wünscht Ihnen

einen guten Appetit... M. Aydeniz

Im Roten Tal 2-4, 56751 Polch

Telefon: 02654 – 96 06 00