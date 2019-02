Kulturfestival Boppard mit neun tollen Veranstaltungen in 2019!

Auch in diesem Jahr bietet Boppard wieder Kulturgenuss vom Feinsten. Neun Veranstaltungen locken im Lauf des Jahres Freunde des Theaters in die Bopparder Stadthalle. Hier geben sich renommierte Theater-Ensembles ein Stelldichein der Extraklasse. Die Karten sollte man sich schon jetzt sichern!

Das Kulturfestival Boppard findet auch in diesem Jahr wieder statt. Geplant sind 5 Vorstellungen im April und 4 Vorstellungen im Oktober. Landestheater aus ganz Deutschland sowie freie Theaterensembles zeigen uns Klassiker von Leben des Galilei, Die Nibelungen bis hin zu moderneren Theaterstücken wie Der Tatortreiniger und Ich bin dann mal weg.

Die Termine im Einzelnen:

05.04. 20:00 Uhr Leben des Galilei, Badische Landesbühne

Das Theaterstück stammt aus der Feder von Berthold Brecht, der es im Jahr 1939 im dänischen Exil verfasste. Die Uraufführung fand im Jahr 1943 in Zürich statt, musikalisch wurde das Theaterstück von Hanns Eisler bearbeitet.

Das Stück spielt im Italien des 17. Jahrhunderts, in einer Epoche des Umbruchs und der Erneuerung, und erstreckt sich über einen Zeitraum von 28 Jahren. Der geniale Physiker Galileo Galilei, notorisch unter Geldmangel leidend, verbessert ein in Holland konstruiertes Fernrohr, gibt es als seine eigene Erfindung aus und lässt sich dafür von der Stadt Padua mit 500 Scudi Gehaltsaufbesserung pro Monat belohnen. Er belegt mit Hilfe seines Teleskops das heliozentrische kopernikanische Weltbild und widerlegt die Vorstellung des alten geozentrischen ptolemäischen Weltbildes, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei. Dies führt zum Konflikt mit der katholischen Kirche, die ihm die Verbreitung seiner Lehren untersagt, denn der Umsturz des alten Weltbilds löst bei den Mächtigen in Kirche und Politik die Besorgnis aus, dass damit möglicherweise auch ein gesellschaftlicher Umsturz eingeleitet werden könne. Nach einer innerkirchlichen Kontroverse wird Galilei schließlich verhaftet und von ihm verlangt, seine neue Lehre zu widerrufen. Entgegen der Vermutung seiner Freunde und Mitarbeiter tut er dies auch, als die Inquisition ihm Folter androht. Aufgrund seiner langen Beobachtung der Sonne fast völlig erblindet, zieht sich Galilei in den folgenden Jahren in ein Landhaus zurück, das er nicht mehr verlassen darf und das von der Kirche streng bewacht wird. Als ihn sein ehemaliger Schüler Andrea Sarti besuchen kommt, eröffnet ihm Galilei, dass er ein Exemplar seiner verbotenen Schrift, die Discorsi, außer Landes schmuggeln lassen, aber keine Verantwortung dafür übernehmen wolle. Andrea ist darüber hocherfreut, erklärt sich bereit, die Papiere über die Grenze zu schaffen, und vermutet hinter Galileis Absicht den Plan, seine alten Studien erneut aufgreifen zu wollen. Doch Galilei muss ihn enttäuschen: Er bezichtigt, da er seine Lehre aus Angst vor körperlichem Schmerz widerrufen habe, sich selbst des Verrats an der Wissenschaft. (Quelle: Wikipedia)

07.04. 19:00 Uhr Heidwitzka auf den 7 Weltmeeren, Freie Bühne Neuwied

Eine Piratenkomödie aus der Feder der Freien Bühne Neuwied, die dieses Mal auf hoher See spielt, oder etwa doch nur auf dem Rhein? Das weiß man bei diesem Piratenabenteuer für Erwachsene nie wirklich genau. Was aber sicher ist, dass es viele musikalische Überraschungen und jede Menge Spaß geben wird. Kapitän Lucky ist nach einer stürmischen Gewitternacht mit seinem Schiff, der Black Earl, auf dem Rhein gelandet. Eigentlich auf der Suche nach dem Schatz der goldenen Meerjungfrau, ist die Verwirrung groß. Doch Lucky und seine Crew geben nicht auf und setzten alles daran wieder auf das offene Meer zu kommen. Allerdings haben sie die Rechnung ohne die kaltblütige Heidewitzka gemacht, denn auch diese hat es auf den Schatz der goldenen Meerjungfrau abgesehen.

Es spielen: Tammy Sperlich und Boris Weber

Am Piano: Holger Kappus

(Quelle: www.freie-buehne-neuwied.de)

12.04. 20:00 Uhr 20.000 Meilen unter dem Meer, N.N. Theater Köln

Was geschieht, wenn man Shakespeares „Der Sturm“ und Jules Vernes „20.000 Meilen unter dem Meer“ zusammenschmiedet? Das NN-Theater aus Köln zeigt das gelungene Experiment. Das Kölner Ensemble nimmt die beiden Klassiker und macht daraus etwas komplett Neues, so sieht der Zuschauer in der neuen, in die Gegenwart verlegten Version eine Tochter an Kapitän Nemos Seite. Sie trägt den Namen „Miranda“, was den Liebhabern von Shakespeare bekannt vorkommen dürfte. Shakespeares Prospero verwandelt sich in eine Zauberin, eine weitere Änderung der Originalvorlagen.

In seiner Adaption der beiden Theaterstücke lässt das NN Theater alte und neue Inhalte verschmelzen, Kenner finden die ursprünglichen Theaterstücke meisterhaft verknüpft mit aktuellen Themen wie der Plastikverschmutzung und Überfischung der Meere, Gewalt und Selbstjustiz. Zu ernst wird es indes nicht – mitreißende Shantys, Musik und Geräusche und ein tolles Bühnenbild machen den Theaterabend zu einem gelungenen Erlebnis. Und dann singt das Publikum auch mal begeistert mit. Lohnenswert!

13.04. 20:00 Uhr Feier-Abend! Büro und Bekloppte, Überleben 4.0 – mit Alkohol und Achtsamkeit, Andrea Volk

Gefangen zwischen "agilem Projektmanagement" und Schnarch-Attacken übt Volk das Überleben im Büro 4.0:

Was kann man tun gegen den Flächennutzungsplan am Kühlschrank? Kann man Meetings einfach aussitzen? Wie praktiziert man den Digitalen Wandel, wenn das ‚Kompetenzteam‘ aus mehr Nullen als Einsen besteht? Kabarettistin Volk lässt den Krieg am Kopierer eskalieren, übt mit Bio-Susanne Achtsamkeitstrainings in der Teeküche und verwandelt sich im Kampf gegen Bürokraten-Terror in Erich Honecker. Steht doch im Büro das große Fragezeichen im Vordergrund. WARUM gibt es mehr Häuptlinge als Indianer, mehr Meetings als Zeit zum Denken, mehr Software als Lösungen? WARUM muss man am Telefon so oft sagen: „Kann ich Ihnen helfen?“, wenn man doch in 90% der Fälle weiß, da ist nichts mehr zu machen? WER erfindet Begriffe wie ‚Information der Abteilung Honorare und Lizenzen über die Kostenschlüssel für die Reisekosten-Abrechnung‘? Und WIE kann man den aufhalten? Urkomisch, bitterernst und mit Mittagspause in der Tagespolitik: ‚Feier-Abend! Büro und Bekloppte‘. (Quelle: www.andreavolk.de)

14.04. 19:00 Uhr Faust, Hohenloher Figurentheater

Das Hohenloher Figurentheater ist eines der traditionsreichsten professionellen Figurentheater im deutschsprachigen Raum. Es ist nicht an einen Spielort gebunden und kann als mobiles Theater auch zu Ihnen kommen.

Seit 1974 präsentieren Johanna und Harald Sperlich unterschiedlichste Produktionen für Kinder und Erwachsene – und beweisen mit ihren Darbietungen, dass es möglich ist, mit der Kunstform des Puppenspiels, welches eine der Urformen der dramatischen Bühnenkunst repräsentiert, ausgesprochen kreatives, lebendiges und heutiges Theater zu machen.

Die Inszenierungen des Hohenloher Figurentheaters zeichnen sich dadurch aus, dass jedes noch so kleine Detail höchste Aufmerksamkeit und Sorgfalt in der Umsetzung erfährt, sei es bei den ausdrucksstarken, sehr fein geschnitzten Figuren renommierter Puppengestalter, den Kostümen, der Bühnenausstattung oder der Lichtregie. Mit flinken Händen und einer Vielzahl unterschiedlicher Stimmen erwecken Johanna und Harald Sperlich ihre Figuren zum Leben und schaffen kunstvolle Aufführungen von großer Intensität.(Quelle: www.hohenloher-figurentheater.de)

11.10. 20:00 Uhr Der Tatortreiniger, Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel

Wenn alle anderen weg sind, der Mörder, die Kriminalbeamten, die Spurensicherung, wenn nur noch die Leiche da ist, schlägt seine Stunde! Dann kommt Heiko »Schotty« Schotte! Dann wird das entfernt, was keiner mehr braucht und was keiner sehen will. Die Reste der Verbrechen. Seien die Orte auch noch so grauenvoll, »Schotty« schreckt nichts. Es ist eine Wissenschaft. Mit Bürsten, Schrubbern, Seife, Schwämmen und chemischen Substanzen betritt er die Tatorte und putzt. Vor allem braucht er aber Empathie und Geistesgegenwärtigkeit. Denn »Schotty« ist nie allein. Er begegnet völlig fremden Menschen. Hinterbliebenen oder Bekannten der Opfer, Leuten, die zufällig vorbeikommen oder den Geistern der Ermordeten. Alle befinden sich in emotionalen Ausnahmezuständen. Sie wollen reden, alles mal grundsätzlich klären. »Schotty« wird zur alltagsphilosophischen Projektionsfläche, muss erläutern, trösten und die Dinge wieder in Ordnung bringen. Am Anfang stand ein Experiment. Im November 2011 drehte der ndr in Hamburg vier Folgen einer neuen Kurz-Serie. Aber »Der Tatortreiniger« wurde zu einem Kulthit. 2012 bereits mit dem Grimme-Preis gekrönt, stieg die Nachfrage des immer zahlreicher werdenden begeisterten Publikums rasant. 2016 wurde bereits die sechste Staffel der bösen Komödien-Serie gedreht. Die Quoten, insbesondere beim jungen Publikum, explodieren.

Hinter dem Pseudonym Mizzi Meyer verbirgt sich eine der klügsten deutschen Theaterautorinnen: Ingrid Lausund. Nach einem Schauspielstudium an der Theaterakademie in Ulm kam sie über die Zwischenstation Ravensburg als Hausautorin und Regisseurin ans Hamburger Schauspielhaus. Ihre Stücke bestechen durch eine raffinierte Balance zwischen humorvollen Dialogen und anspruchsvollen

Auseinandersetzungen mit gesellschaftlich hochrelevanten Thematiken. Zu den bekanntesten Stücken gehören »Der Weg zum Glück«, »Benefiz – Jeder rettet einen Afrikaner« und »Zeit, die erschöpfte Schnecke wirft ihr Haus weg und flippt richtig aus«. (Quelle: www.landestheater-nrw.de)

12.10. 20:00 Uhr Campingplatz Sardella 2, Freie Bühne Neuwied

Für viele ist Camping die ganz große Leidenschaft und es kommt keine andere Art von Urlaub in Frage. Selbstverständlich wird jedes Jahr der selbe Campinglatz an der Adria angesteuert. Und wie könnte es anders sein, der Platz ist fest in deutscher Hand. Geführt wird der Campinglatz von Gianluca Spirelli, der früher einmal der Platzwart im berühmten Fußballstadion von Mailand war und irgendwie noch immer denkt, er würde genau dort arbeiten. Doch die Urlauber, zumindest die meisten, haben sich an seine Art gewöhnt und kommen auch gerade wegen Gianluca jedes Jahr wieder auf diesen Platz. So kommt das nette Ehepaar Beutlin aus Berlin schon seit fast 15 Jahren immer wieder in den Sommermonaten. Cindy, aus Bochum ist in diesem Jahr alleine da und hofft endlich einmal Ruhe von ihrer Familie zu haben. Doch auch neue Gäste mischen sich unter die illustre Schar von Campern wie etwa Bärbel, die Hippi-Braut die hofft, hier ihre innere Ruhe und die ultimative spirituelle Energie zu finden. Alles scheint wie immer zu sein und alle Gäste fühlen sich wohl. Doch Gianluca quälen Sorgen, denn der Neureiche Bernd Baiser will den Campingplatz kaufen um genau dort eine Sardellenabrik aufzubauen. Gemeinsam sucht man nach einer Lösung, denn so leicht lassen sich die Gäste und auch Gianluca ihr geliebtes Plätzchen an der Adria nicht nehmen.

Eine turbulente Geschichte entspinnt sich die gespickt ist mit den unterschiedlichsten Liedern!

Mit: Tammy Sperlich / Boris Weber und Holger Kappus (Quelle: freie-buehne-neuwied.de)

13.10. 19:00 Uhr Die Nibelungen, N.N. Theater Köln

Die Historie der Nibelungen ist mehr als 1500 Jahre alt und damit eine der ältesten deutschen Geschichten. Ihr Mythos wurde vielfach weiterinterpretiert: Von der mittelhochdeutschen Dichtung über Wagner und Hebbel bis hin zu Moritz Rinke wirkt diese Geschichte von Treue, Verrat und dem Ringen zweier Weltbilder und Kulturen bis heute.

Man glaubt zu wissen, wer Siegfried war, wer Hagen, Kriemhild und Brünhild, und aus welchen Gründen der sagenhafte Gast vom Niederrhein in Worms am Oberrhein ermordet wurde, der »Nibelunge«. Das NN Theater wäre nicht das NN Theater, wenn es diese phantastische Geschichte nicht von vielen Seiten – vielleicht auch von eher unbekannten – beleuchten würde. In welcher Zeit spielt die Geschichte der Nibelungen? Bedeutet der Name des sagenumwobenen Drachen NeidGier? Entstand die berühmte verwundbare Stelle an Siegfrieds Rücken tatsächlich durch ein Lindenblatt, oder, wie in anderen Quellen nachzulesen, durch den Abdruck einer Frauenhand, deren Besitzerin mit ihm im Liebesrausch im Blut des Drachens badete.

Mit ihrem berühmten Blick für’s Komische, Tragische und Hintergründige wird hier der Mythos Nibelungen von alter Last, von Klischees und Vorurteilen befreit. In bekannter und bewährter Art nähert sich das NN Theater mit ihrem Regisseur George Isherwood so auch diesmal einem gewaltigen Stoff, in vielen Städten – nach entsprechender vorheriger Einstudierung – unterstützt durch die musikalische und szenische Einbindung eines ortsansässigen Chores. (Quelle: www.nntheater.de)

20.10. 19:00 Uhr Ich bin dann mal weg, Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel

Seit über 1000 Jahren pilgern Menschen zum Grab des Apostels Jakobus. Im Juni und Juli

2001 wanderte Hape Kerkeling 510 km auf diesem Weg. Nach einem Hörsturz und der Entfernung seiner Gallenblase sah sich der Künstler gezwungen, eine Pause einzulegen. Zur Überraschung seines gesamten Umfelds verkündete er, sich zur eigenen Heilung auf den Jakobsweg begeben zu wollen:

Ich bin dann mal weg. Mit seinem typischen, diesmal aber leisen und sanften Humor erleben wir den Menschen Hape Kerkeling auf seinem Weg. Er ist nicht die Berühmtheit, er ist einer unter vielen. Als solcher wird je der Schritt zu einem Weg zu sich selbst. Er steigt buchstäblich aus und nimmt uns mit, Tag um Tag, durch Wind und Wetter, auf seine innere Reise, die ihn in die Konfrontation mit dem Leistungsdruck, der Erfüllung von nicht zu bewältigenden Erwartungen und zurück in seine Kindheit im Ruhrgebiet führt. Die ihn umgebende Natur, der immer beschwerlichere Weg, zwingen ihn zur Reflexion über die Nichtigkeiten und Wichtigkeiten des Lebens.

Hape Kerkeling, geboren 1964 in Recklinghausen, ist einer der bekanntesten und vielseitigsten deutschen Künstler. Sein 2006 erschienenes Buch über seine Erfahrungen auf dem Jakobswegs ist

eines der erfolgreichsten deutschen Sachbücher überhaupt. Inszenierung: Urs A. Schleiff (Quelle: westfaelisches-landestheater.de)

Weitere Informationen zu den einzelnen Vorstellungen finden sich auf der Homepage www.kulturfestival-boppard.de. Eintrittskarten für alle Vorstellungen gibt es im Internet unter www.boppard-stadthalle.de, www.ticket-regional.de und bei allen bekannten VVK-Stellen von Ticket-Regional, z.B. die Tourist-Informationen Boppard, St. Goar, St.Goarshausen, Koblenz, Kulturhaus Oberwesel, Buchhandlung Reuffel, Koblenz. Unterstützt wird das Kulturfestival auch in diesem Jahr wieder durch verschiedene Sponsoren und Spender. In erster Linie das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz, die Firmen BOMAG, Innogy SE, Kreissparkasse Rhein-Hunsrück, Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück, Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz .