Himmlisch gute Theaterunterhaltung bei den Burgfestspielen Mayen 2024

Unter dem Spielzeitmotto „Licht“ geht es in diesem Sommer bei den Burgfestspielen Mayen um die lebensverändernde Kraft der Kunst, um Freundschaft, Liebe und alles, was das Leben erstrahlen lässt. Auf den Bühnen in der Genovevaburg und im Alten Arresthaus verzaubern vier Eigenproduktionen und zahlreiche Exxtras das Publikum.

Anzeige

Am Wochenende 1.-2. Juni eröffnet das Stadtfest „KulturGenuss“ die Burgfestspielsaison – und da gibt es in diesem Sommer wieder viel zu sehen. Den Auftakt in der Genovevaburg macht ab dem 2. Juni das Familienstück „Peterchens Mondfahrt“ über die besondere Freundschaft zwischen zwei Kindern und einem Maikäfer, dessen Familie seit Generationen nur fünf Beine hat. Ab dem 15. Juni steht die Komödie „Sonny Boys“ von Neil Simon auf dem Spielplan. Willie Clark und Al Lewis begeisterten einst als Comedy-Duo das Publikum, doch das ist lange her. Seit 11 Jahren haben die beiden streitsüchtigen Sturköpfe kein Wort miteinander gewechselt. Nun aber will das Fernsehen eine Nostalgiesendung mit den beiden ehemaligen Stars drehen. Kann das gut gehen?

Ab dem 29. Juni wird es dann wahrlich himmlisch in den Genovevaburg. Das gefühlvolle Schauspiel „Wie im Himmel“ erzählt die Geschichte eines erfolgreichen, aber gesundheitlich angeschlagenen Dirigenten, der in dem Dorf seiner Kindheit die Leitung des örtlichen Kirchenchores übernimmt. Das gemeinsame Musizieren verändert nicht nur das Leben der Dorfbewohner*innen auf ganz ungeahnte Weise…

Im Alten Arresthaus wird in der erfolgreichen Gesellschaftssatire „Der Vorname“ ein Abendessen im engsten Familien- und Freundeskreis gewaltig durcheinandergewirbelt, als der werdende Vater Vincent den Anwesenden mitteilt, welchen Namen er für seinen ungeborenen Sohn ausgesucht hat. Ergänzt wird der Spielplan noch durch zahlreiche EXXTRAS auf den beiden Bühnen der Burgfestspiele.

Tickets für die Burgfestspiele gibt es bei Bell Regional Touristikcenter in der Rosengasse 5 in 56727 Mayen, unter der Ticket-Hotline: 02651 / 494942 oder auch per Mail an tickets@touristikcenter-mayen.de. Informationen zum Programm der Festspiele gibt es unter www.burgfestspiele-mayen.de