Grußwort zum Veitsrodter Prämienmarkt 2018

"Weißt Du noch damals..." wird es in den nächsten Tagen auf den Veitsrodter Höhen wieder heißen, wenn sich Menschen aus nah und fern treffen, um den Veitsrodter Prämienmarkt 2018 zu feiern.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen; der Markt kann beginnen und wir freuen uns wieder auf viele Gäste.

Neben zwei großen Zelten, Bier- und Weinbrunnen, Fahr- und Unterhaltungsgeschäften, erwarten Sie in den 3km langen Marktwegen wieder über 300 Händler mit einem umfangreichen Warenangebot.

Unterhaltung und Frohsinn bieten wir Ihnen auf dem weitreichenden und idyllischen Marktgelände unter den uralten Eichen. 18 Musikgruppen sorgen in den Zelten, auf der Freilichtbühne und dem gesamten Marktgelände für Stimmung an allen Tagen, für jeden Geschmack und jede Altersgruppe. Als besonderen Leckerbissen bieten wir Ihnen in diesem Jahr am Samstag im großen Festzelt „Still Collins“ die beste deutsche Phil Collins-Tribute Band.

Am Sonntag können Sie beim 50. Pferderennen 6 spannende Rennen verfolgen und beim Wetten Ihr Glück bei Sieg und Einlauf herausfordern. Der Fußball-WM tragen wir auch Rechnung und übertragen die Spiele zum Viertelfinale in der neuen Markthalle.

Alles wird Ihnen wie in den Vorjahren ohne Eintritt geboten. Dies können wir Ihnen nur bieten durch die großzügige Unterstützung unserer Sponsoren, bei denen wir uns herzlich bedanken.

Danke sagen wir auch bereits jetzt den vielen Helfern, die vor, während und nach dem Markt dafür sorgen, dass ein solches Volksfest überhaupt durchgeführt werden kann.

Unseren Gästen wünschen wir schöne Stunden und Tage in Veitsrodt, beim Prämienmarkt 2018.

Jürgen Schneider (IVP-Vorsitzender), Bernd Hartmann (Ortsbürgermeister), Wolfgang Fuhr (Vors. Renn- u.Pferdezuchtverein, Königswald)