Größte Messe in Rheinland-Pfalz öffnet ihre Tore

48. Rheinland-Pfalz Ausstellung beginnt am 6. April – Erlebniswelten, Sonderschauen, Spezialmessen und jede Menge Unterhaltung für jung und alt.

Als größte Messe des gesamten Bundeslandes überzeugt die Rheinland-Pfalz Ausstellung mit ihrem weitläufigen Baubereich als Schwerpunkt der Messe. Bauherren, Profis und sonstige Interessierte finden bei den Anbieter in den sechs Bauhallen Expertenwissen aus erster Hand in den Bereichen Hausbau, Ausbau und Renovierung. Anregungen für die persönliche Lebensgestaltung oder ein angenehmeres Leben liefern auch die anderen Messethemen, angefangen von Wohnen, Haushalt und Energie sparen über Mode, Gesundheit, Reisen und Mobilität bis hin zu nützlichen Beratungsangeboten bekannter Organisationen.

Neu: die Spezialmesse „Du und Dein Garten!“ Hier finden Freizeitgärtner, was sie jetzt zum Beginn der Freiluftsaison brauchen, um Rasen und Beete in Schuss zu halten. Echte Hingucker zwischen Sämereien, Pflanzen, Gartengeräten, Lauben und hübscher Deko sind professionell gestaltete Gartenanlagen, die zum Verweilen einladen. Passend zur Gartenmesse bietet die große Sonderschau „Grillen“ einen Überblick über die Modellpalette führender Premiummarken.

Im großen „Spieleparadies“ in Halle 21 mit Riesenhüpfburg, Airhockey, Virtual Reality und vielen weiteren attraktiven Stationen bieten sich dem Nachwuchs jede Menge Möglichkeiten zum Toben und Spaß haben. Lecker und trendig geht es in der neuen Backshow von Lilly’s Cupcakery zu. Nostalgische Akzente setzt die Sonderschau „Mainzer Wirtschaftswunderjahre“. Wie die Menschen in den 1950er-Jahren gelebt haben, erfährt man anhand von Exponaten und Fotos aus der damaligen Zeit.

Die größte Verbrauchermesse in Rheinland-Pfalz 1 von 4 Die größte Verbrauchermesse in Rheinland-Pfalz und im gesamten Rhein-Main-Gebiet auf dem Gelände der Messe Mainz: Rund 700 Aussteller präsentieren für Sie ihre Angebote in drei verschiedenen Erlebniswelten auf 27.000 m² Hallenfläche. Foto: RAM Regio Ausstellungs GmbH 2 von 4 Dieses Jahr neu auf der Rheinland-Pfalz Ausstellung ist der Bereich „Du und Dein Garten“. Hier finden Sie alles aus den Kategorien Pflanzen & Samen, Ausstattung & Geräte, Gartengestaltung, Wohlfühloasen sowie Tipps & Infos. Foto: RAM Regio Ausstellungs GmbH 3 von 4 Die "Gesundheitstage " bieten Ihnen erstmalig die Gelegenheit, sich über die neusten Trends, Produkte und Dienstleistungen zum Beispiel in folgenden Bereichen zu informieren: Wellness- & Sportprodukte, Heilkunde & Alternativmedizin sowie Angebote zu Senioren- & Pflegeeinrichtungen. Foto: RAM Regio Ausstellungs GmbH » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Beliebte Spezialmessen wie die Reisemesse „TouristikWelt“ und die Nachhaltigkeitsmesse „Faire Welten“, beide vom 6. bis 8. April, sowie die Direktverkaufsmesse „RegioWein“ vom 12. bis 14. April runden das Messeangebot an den Wochenenden ab. Erstmals gesellt sich die Spezialmesse „Gesundheitstage Rheinland-Pfalz“ hinzu: Am 13. und 14. April dreht sich alles um Prävention, Heilung und Pflege mit zahlreichen Angeboten fürs persönliche Wohlbefinden.

Besuchen Sie die Rheinland-Pfalz Ausstellung vom 6. bis 14. April 2019, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen: www.rheinlandpfalzausstellung.de.