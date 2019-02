Geld anlegen geht jetzt auch online

Sie wollen Ihr Vermögen anlegen oder regelmäßig einen Teil Ihres Gehalts zur Seite legen? Besonders einfach, zeitgemäß und renditeorientiert geht das mit Hilfe eines onlinebasierten Anlage-Assistenten. Mit dem Anlage-Assistent „MeinInvest“ finden Sie Ihre individuelle Geldanlagestrategie und behalten Ihr Anlageportfolio rund um die Uhr im Blick.

Und so funktioniert’s: Zunächst werden über das Portal „MeinInvest“ Personendaten, gewünschter Anlagezeitraum, Sparziele sowie die Risikobereitschaft abgefragt. Auf dieser Basis wird eine passende Geldanlagestrategie in Investmentfonds entwickelt und online ein Depot eröffnet.

Foto: Volksbank RheinAhrEifel eG

Geringes Risiko durch breite Vermögensstreuung

Anleger können zum Beispiel monatlich Geld einzahlen. Die niedrigste monatliche Sparrate liegt bei 25 Euro. Darüber hinaus sind auch Einmalzahlungen oder Aus- und Zuzahlungen möglich. Ändern sich die Ziele, lässt sich die Sparrate anpassen oder auch aussetzen. Um das Risiko für den Anleger so gering wie möglich zu halten, wird das Geld nicht nur einseitig investiert, sondern möglichst breit in Aktien, Anleihen und Rohstoffe gestreut. Weitere Pluspunkte des Anlage-Assistenten: Sie haben die Möglichkeit, online jederzeit Ihr Anlageportfolio im Blick zu behalten, die Entwicklung der Fonds zu verfolgen und Änderungen bzw. Anpassungen sowie Transaktionen direkt vorzunehmen.

Höchste Sicherheitsstandards für Depot und Transaktionen

Die Frage nach der Sicherheit der Daten steht beim Thema Online-Geldanlage-Assistent natürlich an erster Stelle. Bei „MeinInvest“ wird das Geld der Kunden in einem Depot der Union Investment, einer der größten Fondsgesellschaften Deutschlands, verwahrt. Bei Geldtransaktionen gelten höchste Sicherheitsstandards. So sind sämtliche Transaktionen durch das mTAN-Verfahren vor Angriffen geschützt. Im Benutzerkonto können Sie jederzeit nachverfolgen, welche Transaktionen Sie durchgeführt haben. Außerdem ist die Internetseite SSL-verschlüsselt, das heißt alle Daten werden sicher übertragen.

Testen Sie den Geldanlage-Assistenten gleich hier: www.voba-rheinahreifel.de/meininvest