Flüssig schenken an Weihnachten!

Weingarten Pfingstwiese

Rolf Lichtenberg

Pfingstwiese 11

55545 Bad Kreuznach

0171 5301473

post@weingarten-pfingstwiese.de

http://www.weingarten-pfingstwiese.de



Weingut H.J. Gattung

Hans-Joachim Gattung

Franz v. Sickingen Straße 16

55583 Bad Kreuznach-Bad Münster am Stein-Ebernburg

06708 2223

info@weingut-gattung.de

http://www.weingut-gattung.de

Öffnungszeiten:

10. April bis 18. Oktober 2020

Fr.-Di. u. Fe. ab 17.00 Uhr

„Jungs Weingarten“ im Weingut Jung

Eckard Jung

Burgstraße 15

55583 Bad Kreuznach-Bad Münster am Stein-Ebernburg

06708 660440

info@weingutjung.com

https://www.strausswirtschaft-jung.de

Öffnungszeiten:

11. Mai bis 11. September 2020, Mo. bis Fr. ab 17.00 Uhr

Gutsausschank Zum Remischen im Weinhaus Schlich

Gisela Schlich-Nessel

Burgstraße 3

55583 Bad Kreuznach-Bad Münster am Stein-Ebernburg

06708 2205

info@weinhaus-schlich.de

http://www.weinhaus-schlich.de/

Öffnungszeiten:

Unsere Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Homepage

Weingut Thomas Boller, Marias Weinstube

Maria Boller

Rheinhessenstraße 26

55545 Bad Kreuznach-Bosenheim

06708 660440

Öffnungszeiten:

Ab 10.1. wieder geöffnet

Fr. ab 17.00 Uhr, Sa./So. ab 16.00 Uhr

Weingut und Gutsausschank Fisch-Deibert

Kerstin Deibert

Heinrich-Kreutz-Straße 12

55545 Bad Kreuznach-Planig

0671 66160

fisch.deibert@t-online.de

Öffnungszeiten:

Ab Mitte März bis Mitte November

Fr./Sa. ab 18.00 Uhr, So./Fe. ab 17.00 Uhr

Weingut Kolb

Horst Kolb

Mainzer Straße 57

55545 Bad Kreuznach-Planig

0671 61092

WeingutHKolb@t-online.de

Öffnungszeiten:

Ende April bis Mitte Juni und Mitte September bis Mitte Oktober

Fr./Sa. ab 18.00 Uhr, So./Fe. ab 17.00 Uhr

Weingut Feldmann

Holger Feldmann

Windesheimer Straße 65

55545 Bad Kreuznach-Winzenheim

0671 9201967

holger@feldmannwein.de

http://www.weingutfeldmann.de/

Öffnungszeiten:

Fr., Sa. u. So. ab 17.00 Uhr

17. Januar bis 05. April 2020

08. Mai bis 19. Juli 2020

(am 27.6. bleibt unser Gutsausschank aufgrund der „Winzenheimer Weinzeit“ geschlossen)

18. September bis 29. November 2020 (am 14.11. bleibt unser Gutsausschank geschlossen)

Weingut St. Meinhard

Steffen Meinhard

Kirchstraße 13

55545 Bad Kreuznach-Winzenheim

0671 43030

weingut-st.meinhard@t-online.de

http://www.weingut-meinhard.de/

Öffnungszeiten:

3.1.bis 31.12.2023

Mi., Do. und Fr. ab 19.00 Uhr

Sa. und So. ab 18.00 Uhr