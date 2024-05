Finden Sie Frieden im Naturfriedhof: FriedWald Neuwied-Monrepos

Der FriedWald Neuwied-Monrepos bietet eine letzte Ruhestätte inmitten der Natur, die sowohl Trost als auch eine dauerhafte Verbindung zur Umgebung schafft. Ein Ort, an dem die Planung der letzten Ruhestätte bereits zu Lebzeiten möglich ist.

Eine alternative letzte Ruhestätte: Der FriedWald Immer mehr Menschen in Deutschland entscheiden sich gegen traditionelle Beerdigungen auf Friedhöfen und wählen stattdessen natürliche Bestattungsorte wie den FriedWald Neuwied-Monrepos. Dieser Bestattungswald, gelegen oberhalb der Stadt Neuwied, bietet seit drei Jahren eine friedliche letzte Ruhestätte inmitten eines wunderschönen Laubmischwaldes. Auf einer Fläche von etwa 50 Hektar können Verstorbene an den Wurzeln von Buchen, Ahornen, Douglasien, Esskastanien und Hainbuchen ihre letzte Ruhe finden – umgeben von der unberührten Natur.

Foto: FriedWald

Die Atmosphäre des Waldes: Ein Ort des Trostes Der Weg zum FriedWald Neuwied-Monrepos ist geprägt von malerischen Ausblicken in die Vulkaneifel, auf den Rhein und in den Westerwald. Der Andachtsplatz, umgeben von großen Thuja-Bäumen – auch Lebensbäume genannt – bietet einen lebendigen und zugleich friedvollen Ort. Diese Bäume spenden den Trauernden im Sommer Schatten und bilden im Winter eine immergrüne Kulisse, die an den ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen erinnert. Die natürliche Umgebung ermöglicht einen leichteren Umgang mit dem Tod und bietet vielen Menschen Trost.

Foto: FriedWald

Vorsorge treffen und Natur erleben Die Möglichkeit, den Baum für die letzte Ruhe bereits zu Lebzeiten auszusuchen, wird von vielen als beruhigend empfunden und entlastet Angehörige im Trauerfall. Regelmäßige kostenlose Waldführungen bieten Interessierten nicht nur die Gelegenheit, die Schönheit des Waldes zu erleben, sondern auch alles Wichtige zur naturnahen Bestattung und Vorsorge zu erfahren. Während dieser Führungen erläutern FriedWald-Förster alle Details zu Grabarten, Preisen und zur Gestaltung der Beisetzung.