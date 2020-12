Entspannung, Vitalität und Kraft

Dies sind drei wesentliche Merkmale von Tai Chi, einer altchinesischen Bewegungskunst. Gerade in der heutigen Zeit, in der immer mehr geleistet werden muss, suchen viele Menschen nach einem Ausgleich, um mit Hektik und Druck besser umgehen zu können. Tai Chi bietet hier ein komplettes Übungsprogramm für Körper und Geist an, das immer mehr Menschen begeistert. Testen Sie Tai Chi einen Monat komplett kostenfrei in Koblenz.

„An sich schöne und zugleich mit symbolischer Bedeutung geladene Bewegungen. Denken, dass in ritualer und stilisierter Gebärde Gestalt wird. Der ganze Körper in eine Hieroglyphe verwandelt, eine Folge von Hieroglyphen, von Stellungen, von einer Bedeutung zur anderen modulierend. Bewegung von Muskeln, die Bewegungen der Bewusstheit darstellen, das Übergehen von So-Sein in die Vielen, der Vielen in den immanenten und allgegenwärtigen Einen“ So beschreibt Aldous Huxley die Bewegungen des Tai Chi. Doch wozu das Ganze?

Ein Übungsweg für Körper und Geist

Aus westlicher Perspektive kurz zusammengefasst trainiert der Tai Chi Chuan Übende auf körperlicher Ebene Entspannung, Kraft und Fitness, Beweglichkeit, tiefe Atmung, Sensibilität und Koordination, und auf psychischer Ebene Ruhe, Konzentration, innere Balance und Stabilität. Es ist jedoch das organisierte Zusammenspiel dieser einzelnen Elemente, was nach einiger Zeit zu den außergewöhnlichen und faszinierenden Trainingserfahrungen führt, die den ganzheitlichen Methoden erst ihre besondere Bedeutung und Effektivität verleihen.

Tai Chi wirkt besonders dann, wenn man unter zu wenig Bewegung und zu viel Stress leidet. Durch die aktuelle besondere Situation brauchen viele Menschen jetzt etwas, dass ihnen Abwechslung, Tagesstruktur und Kraft für die kommenden Wochen und Monate gibt. Bewegung ist gerade im Winter sehr wichtig und Tai Chi funktioniert auch in den eigenen vier Wänden richtig gut.

Prävention, die auch noch Spass macht

Angesichts der weitgreifenden Veränderungen im Gesundheitswesen findet ein Paradigmenwechsel hin zur Gesundheitsvorsorge statt. Ganzheitlich und präventiv orientierte Gesundheitsverfahren erfreuen sich wachsender Nachfrage. Immer mehr Menschen erleben Tai Chi als einen idealen Weg, die eigene Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Durch diese aktive Vorsorge erfahren viele erstmals die heilsame Wirkung von Entspannung am eigenen Körper, Sie steigern Ihre innere Kraft und Widerstandsfähigkeit und können somit den aktuellen Anforderungen gelassener und gestärkt begegnen. Sehr schnell entwickelt sich während des Trainings ein Gefühl von „Happy Chi“!

Selbst einmal ausprobieren

Damit Sie Tai Chi selbst erfahren können, bietet das Tai Chi Zentrum Koblenz einen kostenlosen Probemonat für alle Rhein-Zeitungs-Leser an. Nennen Sie bei der ersten Kontaktaufnahme das Wort “Rhein-Zeitung" und probieren sich kostenlos in einer neuen Sportart aus. Weitere Infos sowie die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie unter tai-chi-chuan.com oder unter info@tai-chi-chuan.com bzw. 0261/ 30 90 90.

