Die Immobiliensuche ist nicht das Ende – Ihr Weg zur Traumimmobilie (Teil 2)

Ein Immobilienkauf ist ein komplexer Vorgang. Von der Idee über die Suche bis hin zur Finanzierung benötigen Sie einen kompetenten Ansprechpartner. Alles aus einer Hand bietet nun in Koblenz Von Poll Immobilien.

Das Maklerhaus VON POLL IMMOBILIEN ist spezialisiert auf die Vermittlung wertbeständiger Immobilien in bevorzugten Lagen. Das Unternehmen ist europaweit präsent und verfügt mittlerweile über mehr als 300 Standorte. Auch Koblenz und Montabaur gehören dazu. Die beiden Shops stehen unter der Leitung von Diplom-Immobilienwirt (DIA) Florian Bender. 2017 hat das Unternehmen seinen Geschäftsbereich um die Sparte VON POLL FINANCE erweitert.

Auch in Koblenz bietet man inzwischen neben der Immobilienvermittlung Finanzierungslösungen rund um die Immobilie an, inklusive zugehöriger Versicherungsleistungen. Marco Guglielmino und sein Team beraten dazu alle Interessierten kompetent und zuverlässig. Wir wollten mehr über diese Symbiose erfahren. VON POLL FINANCE bietet Kaufinteressenten eine professionelle, institutsunabhängige Unterstützung, um schneller und sicherer ihren Traum vom Eigenheim realisieren zu können. Ich freue mich besonders, dass wir mit dem VON POLL FINANCE-Team um Marco Guglielmino in Koblenz ausgesprochene Finanzierungs- und Versicherungsexperten an unserer Seite haben.

Herr Bender, VON POLL IMMOBILIEN ist eines der größten Maklerhäuser bundesweit und in Europa. Seit einiger Zeit bietet das Unternehmen auch Finanzierungsund Absicherungslösungen an. Wie passt das zusammen?

Das Angebot ist eine logische Ergänzung zur Immobilienvermittlung. Das Maklerhaus erweitert damit den Service für seine Kunden und durch den Kommunikationsfluss zwischen Immobilien- und Finanzmakler erleichtern wir den Vermittlungsprozess für die Beteiligten zusätzlich.

Foto: VON POLL IMMOBILIEN

Herr Guglielmino, wo sehen Sie bezüglich VON POLL FINANCE den Unterschied zwischen einem Interessenten und einem Premium-Suchkunden? Und wie läuft Ihr Beratungsprozess ab?

Wir beraten den Kunden ganzheitlich, und das schon, bevor er seine Traumimmobilie gefunden hat. Lassen Sie mich dies kurz erklären. In den meisten Fällen geht der Interessent, nachdem er sein neues Zuhause beim Makler oder privat gefunden hat, zu seiner Hausbank und lässt sich ein Finanzierungsangebot unterbreiten. Aber: Erst dann mit der Zusammenstellung aller relevanten Unterlagen und der Finanzierungsprüfung zu beginnen, ist sehr zeitintensiv. Im aktuellen Marktgeschehen ist oft ein besser vorbereiteter Kunde schneller und er bekommt auch eher den Zuschlag für die Immobilie. Bei VON POLL FINANCE betreuen wir Kunden daher schon während ihres Suchprozesses. Die Berater nehmen zuerst die Wünsche des Kunden auf, um danach gemeinsam einen Finanzierungsrahmen festzulegen. Im Anschluss erhalten die Kunden unser Hypothekenzertifikat, mit welchem sie Eigentümern ihre Kaufkraft nachweisen können. Weitere Vorteile des Zertifikates erhalten die Kunden bei VON POLL IMMOBILIEN. Dort kann der geprüfte Kunde die Immobilie, die er kaufen möchte, bis zu endgültigen Finanzierungszusage reservieren. Des Weiteren bekommt er Angebote vorab, und auch solche, die gar nicht in der öffentlichen Vermarktung sind. Und dadurch, dass wir den Kunden optimal vorbereitet haben, kann eine Finanzierungszusage oft doppelt so schnell erfolgen wie im Normalfall. Ganz wichtig: Diesen Service bieten wir natürlich allen Kunden an, auch denen, die nicht über VON POLL IMMOBILIEN kaufen.

Welchen Vorteil bieten Sie gegenüber der Hausbank und wie hilft dabei die Kooperation mit VON POLL IMMOBILIEN?

Unsere Kunden profitieren vor allem durch das große Netzwerk des Maklerhauses. VON POLL IMMOBILIEN verfügt über ein erhebliches Verkaufsvolumen, wodurch wir Top-Konditionen bei zahlreichen Partnern erhalten und weitergeben können. Zudem ist die Hausbank lediglich eine Auskunftsquelle, VON POLL FINANCE Berater dagegen haben Zugriff auf mehr als 400 Banken, Bausparkassen und Versicherungsgesellschaften. Allen Kunden, die bereits im Finanzierungsprozess sind, bieten wir eine kostenfreie Überprüfung derselben an. Somit können sie selbst vergleichen, ob sie nur die besten Konditionen ihrer Bank haben oder ob es ein besseres Konzept für ihre Immobilienpläne gibt. Die Experten bei VON POLL FINANCE sind hoch qualifiziert und prüfen nicht nur das Finanzierungsvorhaben, sondern beraten die Kunden auch ganzheitlich gemäß den Vorgaben nach DIN 77230. So sind der Kunde, seine Familie und das Eigentum für die Zukunft optimal abgesichert. VON POLL FINANCE sind durch Defino entsprechend zertifiziert. Das gewährleistet eine gleichbleibende Beratungsqualität. Zusätzlich werden auch existenzbedrohende Ereignisse in Bezug auf die Baufinanzierung besprochen und abgesichert. Was macht der Kunde beispielsweise bei einem längeren Krankheitsfall oder bei Arbeitsunfähigkeit? Wir erarbeiten zusammen mit unserem Kunden ein Gesamtkonzept, sodass er in allen Lebenssituationen bestens aufgestellt ist.

Wie sehen die Pläne von VON POLL FINANCE bundesweit aus?

Wichtig ist uns vor allem, die Nähe zum Kunden vor Ort zu gewährleisten. Der Plan ist, nach und nach in jedem VONPOLL IMMOBILIEN Shop einen Finanzberater zu platzieren. Koblenz ist dafür ein schönes Beispiel. Hier ist VON POLL IMMOBILIEN gerade in die Casinostraße 3-5 umgezogen und nun dort gemeinsam mit VON POLL FINANCE für die Kunden da. Insgesamt gibt es VON POLL FINANCE inzwischen an rund 40 Standorten, und der Geschäftszweig expandiert weiter. Im Mai dieses Jahres wird in Frankfurt am Main in zentraler Lage in der Schillerstraße auch die neue VON POLL FINANCE Firmenzentrale eröffnet. Gibt es neben den Gebieten Finanzierung und Absicherung noch weitere Geschäftsfelder, auf denen Sie aktiv sind? Die gibt es durchaus. Nennen möchte ich als Beispiel Vermögensabsicherung und -aufbau. Hier bieten wir gemeinsam mit Solidvest eine aktive und digitale Vermögensverwaltung oder mit Investify eine reine Robo-Advisor Verwaltung an.

Was zeichnet die Vermögensverwaltung bei Solidvest aus?

Viele Kunden, die ihre Immobilie verkaufen, wissen oftmals nicht, wie sie ihr Vermögen anlegen sollen. Hier bieten wir unseren Kunden eine moderne Lösung ohne teure Ausgabenaufschläge. In Kooperation mit unserem Partner Solidvest, eine Marke der Dr. Jens Ehrhard Kapital AG, der ersten digitalen Vermögensverwaltung in Deutschland, bieten wir einen Online-Vermögensaufbau direkt in Aktien und Anleihen. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und 12 Milliarden Euro verwaltetem Volumen bietet die DJE Kapital AG eine erstklassige Expertise. Digital und ab 10 000 Euro können die Kunden bei VON POLL FINANCE von dieser Kooperation profitieren.

Wir danken für das Gespräch!

