Der Montagebau bietet vielen Handwerkern einen Job

„Ab dem Fundament aufwärts“ – so kann man das Betätigungsfeld der Mitarbeiter auf einer Baustelle imMontagebau/Hochbau beschreiben.

Im Montagebau benötigt ein Unternehmen, das sich hierauf spezialisiert hat, Handwerker aus unterschiedlichen Gewerken, die Fertigteile zusammenfügen.

Beton-/Stahlbetonbauer,

Maurer,

Dachdecker,

Gerüstbauer

oder Schreiner

werden auf den Baustellen benötigt.

Um im Montagebau zu arbeiten, sollte man über handwerkliche Erfahrung verfügen und vor allem keine Angst vor Arbeiten in der Höhe haben, denn es geht schnell mal hoch hinaus, wenn etwa eine Industriehalle gebaut wird.

Bis man oben angelangt ist, geht es darum, bereits vorgefertigte Teile etwa für Treppenhäuser, oder ganze Decken und Wände zu montieren. Sollte es nötig sein, müssen auf der Baustelle in luftiger Höhe auch Reparaturen ausgeführt werden. Eine Voraussetzung für diesen Job ist also, dass man schwindelfrei ist.

Der Job im Montagebau erfordert viel Flexibilität. Werden etwa Hallen für Bau- oder Supermärkte gebaut, muss der Mitarbeiter unter Umständen in ganz Deutschland einsetzbar sein. Oder aber es geht ins Ausland, denn viele Ketten lassen ihre Märkt nach demselben Prinzip europaweit bauen. Das sorgt einerseits für eine abwechslungsreiche Tätigkeit und Einsätze in ganz Europa und andererseits für entsprechende Provisionen. Denn die Arbeit im Ausland wird in der Regel besser vergütet als Arbeiten im Inland. Perfekt für Junggesellen, die kein Problem damit haben, für längere Zeit nicht zu Hause zu sein.

Ein Schreiner muss also nicht immer in einer Schreinerei arbeiten. Er kann auch im Montagebau arbeiten und dort einen abwechslungsreichen und spannenden Job mit zahlreichen Möglichkeiten wie Auslandsaufenthalten finden. Das gilt natürlich auch für viele weitere Handwerker, die auf den Baustellen benötigt werden.

Sie haben Interesse an einer abwechslungsreichen Tätigkeit in unserem Unternehmen? Wir freuen usn über Ihre Bewerbung!

DA Montagebau UG

Mühlenweg 6

56727 Mayen

Mobil: 0151/20551275

E-Mail: da.montagebau@gmail.com