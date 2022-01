Corona-Teststationen – Bequem und schnell Sicherheit erhalten

Mittlerweile gehören sie zum Stadtbild allerorten und längst bieten nicht nur Apotheken Schnelltests an. Wer sicher gehen will, nutzt die Möglichkeit, sich zwei Mal in der Woche mit einem PoC-Test testen zu lassen. Seine Sicherheit übertrifft die der Selbsttest deutlich und bietet schnell und unkompliziert Klarheit. Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil in den ersten Tagen einer erfolgten Infektion infizierte Personen zwar andere Menschen anstecken können, selbst zumeist aber noch gar nichts von ihrer Erkrankung ahnen.

Frühzeitiges Wissen kann hier verhindern, dass sich Corona ausbreitet. Wer sich testen lassen will, muss nicht überall einen Termin vereinbaren. Viele der neu entstandenen Teststationen bieten eine Testung ohne vorherige Terminvereinbarung an. So kann man bequem den Einkauf mit einer kurzen Stippvisite beim Testcenter verbinden.

Zahnarztpraxis Strauss

Louise-Seher-Str. 19

65582 Diez

06432/5299

Mo 8.30 – 17 / Di-Mi 8 – 18 / Do 9-18 / Fr 8-13 Uhr

PCplus Service 6 Support GmbH

Aarstr. 124

65629 Niederneisen

06432/6440276

Mo. 08-13 Uhr, Mi. 13-16 Uhr, Do. 14-18 Uhr, Fr. 13-16 Uhr, Sa. 09-14 Uhr

Omni-Care-Concepts GmbH

Sandweg 36

65604 Elz

06431/7780530

Mo-Fr 6 -19 Uhr / Sa 9-13 Uhr

TPH Group medical care Limburg

Limburger Str. 76 a

65555 Limburg

06431/9712869 und 0151/52619376

Mo-Fr 6-18 / So 18-20 Uhr