Casa di Campo – Seminare für BBQ-Profis und solche, die es werden wollen

Grillen ist weit mehr als nur das Garen von Fleisch über glühender Kohle. Wer die ganze geschmackliche Vielfalt des Grillens wirklich erfahren will, für den ist ein Grillseminar genau das Richtige. An den Feuern von CdC werden nicht nur Steaks gebraten, hier werden Grillmeister geschmiedet!

Ihr neues Lieblingsrestaurant kann gleich bei Ihnen zuhause sein. Alles, was Sie dazu tun müssen ist, ihre Terrassentür zu öffnen. Mit den Gas Barbeque’s der Marke Broil King grillen Sie in der obersten Liga und machen damit Ihre Terrasse zu einem Gourmet-Restaurant.

Die Grillprofis von casa di campo bieten Ihnen eine große Auswahl an Broil King Gasgrills für jedes Budget. Sie finden das gesamte Sortiment inklusive reichhaltigem Premium-Grillzubehör in der Ausstellung.

Grillen wie die Profis mit dem Deutschen Vize-Grillmeister2003(Sterling GrillTeam).

Schon seit mehr als 15 Jahren begeistern sich Grillfreunde an den Grillseminaren, die die Profis von casa di campo in ihren Ausstellungsräumen durchführen. Die Teilnahme an mehreren Deutschen Grillmeisterschaften sowie Weltmeisterschaften geben uns das nötige Fachwissen.

Wir zeigen Ihnen wie es geht!

In geselliger Runde lernen Sie das Grillen auf einem echten BBQ-Gas-Grill. Dabei schauen Sie nicht nur zu, sondern dürfen fleißig mithelfen.

Die Termine, Anmeldung und weitere Infos zu unseren Grillseminaren finden Sie auf der Internetseite unter: cdc-gartenmoebel.de