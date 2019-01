Cardio Gym Rheinbrohl ausgezeichnet

Das Cardio Gym hilft seinen Mitgliedern mit dem Abnehmprogramm myline bei ihrem Ziel, abzunehmen und dauerhaft schlank zu bleiben. myline wurde kürzlich bereits zum siebten Mal mit dem bodyLIFE Award 2018 als führender Anbieter von „Ernährungsund Stoffwechselkonzepten“ in Deutschland ausgezeichnet.

Diesen Award gibt myline in diesem Jahr auch an das Cardio Gym in Rheinbrohl weiter. „Ich möchte persönlich dem Team vom Cardio Gym für den Einsatz danken. Ohne sie wäre es nicht möglich, den vielen Menschen in Deutschland dabei zu helfen, schlank und glücklich zu werden und dies auch langfristig zu bleiben“, sagt Alexander Dillmann, CEO der myline Deutschland GmbH.

Mit myline hat sich das Cardio Gym auf nachhaltige Abnehmprogramme spezialisiert. Der Teilnehmer muss sich nicht durch ein Programm verändern, sondern verbessert durch die Tipps, die er in den Programmen lernt, seine persönliche Ernährungs- und Bewegungsweise. „Abnehmen, wie ich es will.“ ist das Motto, das in den Programmen gelebt wird. Dies ist auch im Cardio Gym Rheinbrohl möglich. Und das erwartet alle, die es einmal testen möchten:

Jedes Gericht geht auch auf leichte myline Art. Die Teilnehmer lernen, wie man die eigenen Lieblingsgerichte ein kleines bisschen verbessert und so ganz einfach in leichte Gerichte verwandelt. Und mit fünf Mahlzeiten am Tag ist man satt und nimmt dennoch sehr gut ab.

Wer kann schon auf langfristig auf Süßes verzichten? Man muss nur wissen, bei welchen leckeren und leichten Alternativen man zugreifen kann.

Die Trainer im Cardio Gym erstellen jedem Teilnehmer ein persönliches Fitnessprogramm. So nehmen die Teilnehmer nicht nur gesund, sondern auch figurfreundlich ab.

In den wöchentlichen Coachings, sowohl in der Gruppe als auch online, werden die Teilnehmer motiviert, ihr Ernährungs-, Einkaufs- und Bewegungsverhalten zu verbessern. Denn verbessern ist leichter als verändern.

Nähere Infos unter 02635/5928 oder www.cardio-gym.de