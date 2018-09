Burgunderfest der Oberen Löhr lockt mit französischem Flair

Anzeige

Das Burgunderfest ist zu einer schönen Tradition geworden. In der Interessengemeinschaft der Oberen Löhr (IGOL) hat man vor Jahren überlegt, was man im Rahmen des Schängelmarktes Besonderes bieten kann. Durch Kontakte ins Burgund wurde die Idee geboren, das besondere Flair in die Löhrstraße zu holen.

Das Konzept ist aufgegangen. Der Zeitpunkt, wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt, genau richtig gewählt. Seit Jahren zieht es viele Besucher zum Burgunderfest um sich, bei noch angenehmen Temperaturen, vom französischen Flair verzaubern zu lassen und die jungen Weine der Saison zu probieren. Auch Käse und andere lokal produzierte Köstlichkeiten werden angeboten. Burgunderfest Koblenz 1 von 12 Foto: Godehard Juraschek 2 von 12 Foto: Godehard Juraschek 3 von 12 Foto: Godehard Juraschek 4 von 12 Foto: Godehard Juraschek 5 von 12 Foto: Godehard Juraschek 6 von 12 Foto: Godehard Juraschek 7 von 12 Foto: Godehard Juraschek 8 von 12 Foto: Godehard Juraschek 9 von 12 Foto: Godehard Juraschek 10 von 12 Foto: Godehard Juraschek 11 von 12 Foto: Godehard Juraschek » alle Fotos der Fotostrecke ansehen An zwei Tagen wird die Löhrstraße zur Fußgängerzone. Auch der Einzelhandel öffnet seine Türen, so dass man neben den französischen Highlights auch die heimischen Angebote erwerben kann. Und auf der eigens installierten Bühne findet ein unterhaltsames Rahmenprogramm für die ganze Familie statt. Die IGOL hat dazu ein spannendes und ansprechendes Musikprogramm mit vielen Künstlern aus der Region zusammen gestellt. Gönnen Sie sich am 15./16. September 2018 unterhaltsam-entspannte Tage auf dem Burgunderfest der Oberen Löhr. Das Programm liegt überall aus und ist unter www.obereloehr.de zu finden. Samstag, 15. September 2018

13:00 – 21:30 Uhr Sonntag, 16. September 2018

11:30 – 18:00 Uhr Anreise & Parken Sie erreichen die Obere Löhr bequem per Auto, Bus oder Bahn. Bei der Anreise mit Ihrem eigenen Fahrzeug finden Sie mehrere Parkmöglichkeiten vor Ort. Sollten Sie Koblenz mit der Bahn bereisen, erreichen Sie die Obere Löhr vom Hauptbahnhof/ZOB oder Haltepunkt „Koblenz Stadtmitte“ innerhalb von 3 Minuten. Bei der Anreise mit dem Bus, ist Ihr kürzester Anweg vom Busbahnhof Löhr Center, der von allen 24 örtlichen und regionalen Buslinien angesteuert wird. Planen Sie über den Routenplaner Ihren Weg zur Oberen Löhr.

