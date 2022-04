Beton Ciré – fugenlose Feinputze in Betonoptik erobern den Wohnbereich

Sichtbeton ist ein zentrales Thema in der modernen Wohnarchitektur. In Cubushäusern und minimalistischer Architektur ist der Betonlook gefragter denn je. Die Fliesenindustrie hat diesen Trend längst erkannt und versorgt die Nachfrage mit keramischen Platten, die aussehen wie Beton. Diese gibt es in riesigen Formaten von bis zu drei Meter Kantenlänge.

Ebenso sind Wandverblender und sogar Tapeten in Betonoptik erhältlich. Unter der Bezeichnung „Beton Ciré“ gibt es neuerdings auch entsprechende Putz- und Spachtelbeläge. Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Produkten dieser Art ist die hohe 'Strapazierfähigkeit und Dichte des Materials. So ist Beton Ciré als fugenloser Bodenbelag einsetzbar und sogar im Badnassbereich. Renovieren mit Beton Ciré Mit nur zwei bis drei Millimeter Aufbauhöhe eignet sich Beton Ciré ideal für die Renovierung von alten Böden und Bädern.

Die Altbeläge können ohne Abrissarbeiten und ohne viel Bauschutt einfach und schnell überarbeitet werden. Abgesehen von Boden, Wand und Bad bietet das Produkt noch weitere Einsatzmöglichkeiten.

Sogar alte Küchenarbeitsplatten, Möbel und Treppen lassen sich mit Beton Ciré modern aufarbeiten. Dabei müssen es nicht immer kalte Betontöne sein. Das Produkt lässt sich farblich beliebig einstellen.

Info unter :

Holly in Nauort

02601 940 50

Holly im Stilhaus Koblenz

0261 98 88 11 44

info@holly.de

www.holly.de