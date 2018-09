Autos haben immer Saison – Automobilausstellung in Neuwied

Anzeige

Am 13. Und 14. Oktober 2018 ist es wieder soweit. Die traditionellen Neuwieder Markttage beleben die Innenstadt. Nicht nur die Besucher, auch die Neuwieder Automarkenhändler freuen sich auf diesen Termin, denn in der entspannten Atmosphäre der Markttage gibt es mehr als ausreichend Gelegenheiten, sich über die aktuellsten Trends im Automobil-Sektor zu informieren. Einmal im Jahr zeigen die Neuwieder Autohändler so eindrucksvoll ihre Leistungskraft.