6. Touristikmesse am 16. und 17. Februar 2019 in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz

Am Samstag, 16. Februar 2019 um 10.00 Uhr öffnen sich erneut die Tore der Rhein-Mosel-Halle, um den zahlreichen reiselustigen Besuchern ein breites Spektrum an Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten vorzustellen. Liebhaber von Wellness-Urlauben, Kreuzfahrten und Busreisen kommen ebenso auf ihre Kosten, wie Aktivurlauber, die auf der Suche nach den schönsten Zielen von Wander- und Fahrradreisen in Nah und Fern sind.

Passend zum Thema E-Mobilität stellt sich Poison Bikes – ein E-Bike Kompetenz-Zentrum – mit seinem Sortiment praxisnah durchdachter sowie individuell konfigurierter elektrogetriebener Fahrräder vor.

Die Besucher werden ein großes Sortiment von Vaude reduziert mit bis zu 50% Rabatt vorfinden, zusätzlich wird eine Sitzknochenvermessung und Vermessung der Handgröße angeboten. Es werden die E-Bike Neuheiten von 2019 und Testsieger im Bereich Reiseräder vorstellt.

Interessante Fachvorträge zu den Themen „Urlaub, Reise und Erholung“, wie beispielsweise spannende Eindrücke und Erlebnisse von Trekkingreisen in Nepal, runden das Messeprogramm ab und machen Lust, direkt in die Ferne zu schweifen. Mit Reiseexperten für Rund- und Individualreisen rücken Südafrika, Neuseeland oder Australien in greifbare Nähe. Doch bevor der Urlaub tatsächlich losgeht, können die Besucher sich vorab während eines Biertasting mit dem VULKAN-Biersommelier in die Kunst des Brauens einweihen lassen, oder andere schmackhafte Leckerbissen verkosten, denn auch die französische Region Burgund wird mit Spezialitäten nicht nur kulinarischer Art vertreten sein.

Erholsame Freizeitangebote ganz in der Nähe stellen die Ferienregionen Westerwald und das Bergische Land vor. Auch der Schwarzwald lockt den unternehmungslustigen Urlauber mit malerischen Städtchen, kulinarischen Highlights und attraktiven Naturerlebnissen, wie Wandern und Radeln auf prämierten Wegen sowie Paddeln und Raften auf idyllischen Flussläufen. Die Rhön punktet mit einer Fülle an Naturschätzen von atemberaubender Schönheit und trägt mit einem gesunden Reizklima zur perfekten Erholung bei. In der abwechslungsreichen Mittelgebirgslandschaft des Sankt Wendeler Lands gibt es eine Menge zu entdecken, ebenso wie im wunderschönen Mittelrheintal. Die Pfalz und Rheinhessen sind für Genießer immer wieder eine Reise wert und Bad Rodach im Coburger Land verzaubert mit einem spannenden Mix aus Wellness und Erholung.

Voll im Trend liegt die Erholung auf dem Wasser. Boots- und Kanucharter sowie Hausbootverleih auf der Lahn bieten viele Möglichkeiten für alle, die selbst Freizeitkapitän sein möchten. Wer nur dem Skipper vertraut und sich beim Captain‘s Dinner in der Karibik verwöhnen lassen möchte, findet sein Traumschiff garantiert ebenfalls auf der Touristik-Messe in Koblenz.

Die kleinen und kleinsten Messegäste können sich schon heute auf das Hüpfburgenparadies der Spaßfabrik Lahnstein freuen.

Abgerundet wird das Messeangebot mit dem Workshop „richtig pilgern“, Gewinnspielen und Verlosungen von Sachpreisen und Gutscheinen.

Wir freuen uns, Sie bald auf der Touristikmesse in Koblenz begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen finden auf touristikmessekoblenz.de

Öffnungszeiten der Messe:

16. – 17.02.2019, täglich von 10.00 – 18.00 Uhr

Eintrittspreis:

5,00 €, (die Eintrittskarten sind für beide Tage gültig, für Abonnenten der Rhein-Zeitung 3,00 €).

Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist der Eintritt frei!

Veranstaltungsort:

Rhein-Mosel-Halle

Julius-Wegeler-Straße 4

56068 Koblenz

Veranstalter:

KHS Messe- & Eventmanagement e.K.

Turnierstr. 37

55218 Ingelheim

Telefon: +49 6132 6599901

info@stoll-messeundevent.de