4. Mainzer CraftBeerMesse – Der Pflichttermin für alle Bier-Fans

Keine Frage, Craft Beer ist mehr als nur ein Trend, denn die Kunden zieht es weg vom Massenprodukt hin zum individuell gebrauten Bier. In Mainz zelebriert die CraftBeerMesse am 23. Und 24. November die neue Kunst des Brauens. Wie, das erfahren Sie hier.

Die Phönixhalle in Mainz hat schon vieles gesehen. Ursprünglich als Panzerfabrik erbaut, zeigt sie sich seit 2015 als Event-Location mit ganz besonderem Flair. Und genau hier wird die CraftBeerMesse stattfinden, eine Veranstaltung, die sich an die Freunde guter Braukunst richtet.

Kein Bierfest, aber ein Fest des Bieres!

Die Besucher erfahren alles über innovative Bierkonzepte, die weg vom Massenprodukt, hin zum handgearbeiteten Genuss führen. Hier geht es nicht um Masse, sondern um Klasse und davon können sich die Besucher der Veranstaltung persönlich überzeugen. Ausgerüstet mit „Bier-Coins“, die am Eingang zu erwerben sind, kann die Reise ins Bier-Universum losgehen. An den unterschiedlichen Ständen der Brauer stehen Probiergläser bereit, die gegen Coins gefüllt werden können. Und dann heißt es: Zuhören, probieren, genießen! Denn mit jedem Probierglas kommt auch gleich die Info, wie das Bier gebraut wurde und was das Besondere daran ist.

Da die Probiermengen mit 0,1l überschaubar sind, kann man jede Menge Biersorten probieren. Bei fast 50 Ausstellern ist man damit durchaus eine Weile beschäftigt. Aber nicht nur die Genießer, sondern auch die angehenden Hobbybrauer haben hier die Gelegenheit, ihren „hopfigen Horizont“ zu erweitern. Alles, was man zum Selbstbrauen benötigt, findet sich auf dem Hobby-Brauer-Markt. Und selbst diejenigen, die aktuell noch nicht ans Brauen denken, werden möglicherweise eines Besseren belehrt. Denn nichts ist so gut wie das, was man selbst herstellen kann und neben Trends wie Hobbyimkern und Gartenhühnern ist das Bierbrauen weder einer Jahreszeit unterworfen, noch schränkt es die eigene Beweglichkeit nennenswert ein.

Tickets erhalten Sie unter https://www.craftbeermesse.de/craftbeermesse-startseite/.

Also nix wie hin zur CraftBeerMesse!