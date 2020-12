1. Mobilitäts- und Gesundheitstage Montabaur – 28. – 29.03.2020

Auf der großen Open Air-Messe in Montabaur präsentieren sich zahlreiche Aussteller und Händler. Ein ganzes Wochenende lang trifft Mobilität auf Gesundheit. Die gewohnte Fahrzeugausstellung mit vielen Marken und Modellen wird erweitert: Freunde von E-Bikes, E-Scooter, Elektro-Fahrzeugen, Hybriden und Verbrennungsmotoren kommen beide Tage voll auf ihre Kosten.

Die Gesundheitsmesse befasst sich mit den Themen: Gesundheit, Fitness, Ernährung. In der gesamten Innenstadt treffen Sie auf viele Aussteller und Aktionen. Auf der Bühne vor dem Rathaus finden themenrelevante Vorträge und Vorstellungen statt. Auch regionale Sportvereine und Fitnessstudios stellen sich mit ihren Angeboten vor. An die Unterhaltung der Kleinen wurde auch gedacht: Aktionen rund ums Auto und ein Karussell bieten jede Menge Spaß an beiden Tagen. Kulinarisch wird das Thema neben einigen Food- und Getränkeständen mit zahlreichen gesunden Angeboten wie Smoothies, Super Food, Bowls, etc. abgerundet.

Der Eintritt ist frei!

Öffnungszeiten

Samstag: 13:00 – 18:00 Uhr

Sonntags für den Markt: 11:00 – 18:00 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag 13:00 – 18:00 Uhr

Für die Verbindung zwischen Innenstadt, Fashion Outlet, Alter Galgen und Kesselwiese sorgt sonntags der „Montabaur Express“ und die neuen Fahrrad-Rikschas.