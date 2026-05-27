Mehr als 2200 deutsch-französische Städtepartnerschaften bilden einen Pfeiler der europäischen Verständigung. Eine davon besteht seit mehr als einem halben Jahrhundert zwischen Wissen und Chagny. Und wahrlich nicht nur auf dem Papier.

Es tut gut, über den Tellerrand hinaus zu blicken – jedem Einzelnen und auch der ganzen Gesellschaft. In dieser Erkenntnis bestärkt mich einer der journalistischen Höhepunkte, die ich in mehr als drei Jahrzehnten Rhein-Zeitung erleben durfte. Unvergesslicher Beleg dafür ist ein Festwochenende in Frankreich. Damals, im Frühherbst 2018, begleitete ich eine große Reisedelegation aus Wissen, Anlass war das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Chagny in Burgund.

Für die gut 100 Westerwälder – vom Schüler bis zum Rentner – ist das dreitägige Programm pickepackevoll. Und dennoch bleibt Zeit für persönliche Begegnungen, für Erkundungstouren durch die 5500-Einwohner-Stadt, für eine gemütliche Weinrunde und einen sonntäglichen Marktbesuch. Denn abseits von Festumzug, Rathaustermin, Gottesdienst und Galadiner treffen hier Menschen aufeinander, die sich teils seit Jahrzehnten kennen und schätzen.

i Elmar Hering ist Reporter unserer lokalen Verbundredaktion Montabaur/Altenkirchen. Jens Weber. MRV

Private Kontakte werden geknüpft beziehungsweise vertieft, oft ist die Freude über das Wiedersehen schon von Weitem erkennbar. Zu keiner Zeit läuft der Begriff der ’lebendigen Freundschaft’ Gefahr, zur Floskel zu verkommen. Das Jumelage-Jubiläum in Chagny beschränkt sich beiderseits nicht nur auf die administrative Ebene, sondern bindet Vereine und Einzelpersonen ein, Musiker und Karnevalisten, Feuerwehrleute und Schützen, Kommunalpolitiker, Künstler und Gymnasiasten.

Kreis Altenkirchen Freundschaft zwischen Wissen und Chagny kennt keine Grenzen „50 Jahre Städtepartnerschaft“ mit würdigem Auftakt gefeiert

Dass das alles kein Selbstläufer ist, wird mehr als einmal betont. Den Menschen aus Chagny und Wissen gelingt es, ihrer Partnerschaft immer wieder neue Energie einzuhauchen – manch andere Städtebeziehung scheitert an dieser Basis-Bereitschaft, vertrocknet womöglich, sobald exponierte Impulsgeber wegfallen.

i Am Festumzug in Chagny war die gesamte Delegation aus Wissen beteiligt, vorneweg als wohlklingende Botschafterin der Städtepartnerschaft die Stadt- und Feuerwehrkapelle. Elmar Hering

Zwei weitere Erkenntnisse sind mit der Fahrt nach Chagny verbunden: erstens das Wissen, dass sich die Wissener gut sieben Monat später prächtig revanchierten. Und zweitens – quasi ein Mutmacher für die private frankophile Neugier – das Entdeckerglück abseits der üblichen Touristenrouten.

Der Autor

Elmar Hering (62), seit 1992 bei der RZ, als Lokalredakteur der Verbundredaktion Montabaur/Altenkirchen vor allem zuständig für die Verbandsgemeinde Wissen sowie übergreifende Themen – von der Kommunalpolitik über die Integration von Menschen mit Behinderungen bis zur Rückkehr des Wolfes. Denn unsere Leser haben es verdient, das Sachverhalte und Entscheidungen korrekt, transparent und verlässlich eingeordnet werden. Dafür steht guter Journalismus.