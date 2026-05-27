70 Touren, 5800 Stopps, 22.000 Kilometer Fahrtstrecke – täglich! Jörg Unruh ist als Verlagsleiter der „Herr“ über eine komplexe Logistik. Und die funktioniert nur mit einem motivierten Team und funktionierenden Abläufen, sagt er im Interview mit unserem Chefredakteur Lars Hennemann.

Herr Unruh, was bedeuten heutzutage in einem modern aufgestellten regionalen Medienhaus eigentlich die Themen Drucken, Beilagen und Zustellung?

Drucken, Beilagen und Zustellung sind nach wie vor zentrale Säulen unseres Geschäfts – auch im digitalen Zeitalter. Sie sichern die tägliche Präsenz unserer Marke in den Haushalten und bilden die wirtschaftliche Grundlage für hochwertigen Journalismus. Gerade Beilagen sind für den regionalen Handel ein enorm wichtiger Kommunikationskanal. Sie ermöglichen zielgerichtete Werbung mit hoher Reichweite. Und die Zustellung ist die entscheidende Schnittstelle zum Leser: Hier zeigt sich täglich die Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit unseres Druckzentrums und unserer komplexen Logistik und Zustellungsmöglichkeiten. Kurz gesagt: Ohne eine starke physische Infrastruktur wären wir als regionales Medienhaus nicht komplett.

Das Druckzentrum am Koblenzer Autobahnkreuz ist eines der modernsten und leistungsfähigsten in weitem Umkreis. Welche Kunden bedienen Sie von dort aus?

Unser Druckzentrum ist tatsächlich ein wichtiger Produktionsstandort weit über die Region hinaus. Wir produzieren dort nicht nur unsere eigenen Titel, sondern auch für externe Verlagspartner und Auftraggeber. Dazu zählen Tageszeitungen, Wochenblätter und Sonderpublikationen – auch aus größeren Städten und Ballungsräumen im erweiterten Umfeld, etwa Richtung Rhein-Ruhr oder Rhein-Main. Die Kombination aus moderner Technik, hoher Flexibilität und zuverlässiger Logistik macht uns für viele Partner attraktiv.

i Mittels zweier hochmoderner Sortieranlagen können im RZ-Druckhaus Millionen von Beilagen und Prospekten verarbeitet werden. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Welche Dienstleistungen kann man heute schon bei Ihnen abrufen und welche vielleicht in Zukunft?

Im Logistikbereich verfügen wir über eine Infrastruktur, die in der Region einzigartig ist: Mit rund 70 Touren, etwa 5800 Stopps und täglich rund 22.000 Kilometern betreiben wir ein eng getaktetes, sehr zuverlässiges Zustellnetz in der Region. Diese Stärke baut auf der 80-jährigen Erfahrung der Rhein-Zeitung und einem perfekt abgestimmten Logistiksystem auf.

Darauf aufbauend bieten wir heute weit mehr als klassische Zustellung, von Fulfillment und Lagerhaltung bis hin zu Overnight- und taggleicher Lieferung, auch national. Gerade für regionale Unternehmen ist das ein großer Vorteil, weil sie auf eine bestehende, skalierbare Infrastruktur zugreifen können.

Die zweite Säule sind unsere digitalen Dienstleistungen: Unsere eigentliche Stärke liegt in der intelligenten Verbindung dieser Leistungen. Wir denken Prozesse ganzheitlich, von der Erstellung und Vermarktung eines Onlineshops bis hin zur vollständigen operativen Abwicklung.

Gleichzeitig unterstützen wir Kommunen und Unternehmen als integrierter Partner bei der Digitalisierung ihrer Post- und Dokumentenprozesse, von der Analyse über die Implementierung bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen. Dazu gehören unter anderem die Posteingangsdigitalisierung, Scandienstleistungen – also das Digitalisieren von Dokumenten – Dokumentenmanagement-Systeme sowie der hybride Versand im Postausgang, wo wir Unternehmen helfen können, erhebliche Portokosten und Versandabwicklungen einzusparen. Unser Ansatz ist ganzheitlich: Wir verbinden physische Logistik und digitale Prozesse und schaffen so effiziente, skalierbare und zukunftssichere Lösungen.

i An hochmodernen Cockpit-Leitständen werden aktuell im RZ-Druckhaus die Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben produziert. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Wer die letzte Meile in all ihren Facetten sicher und einträglich bedienen will, muss jederzeit stabil aufgestellt sein. Auf was legen Sie dabei und dafür in Ihrem Team besonderen Wert?

Zuverlässigkeit ist hier das A und O. Unsere Zustellung funktioniert nur, wenn Prozesse stabil laufen und jeder im Team Verantwortung übernimmt. Bei immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen wie steigender Mindestlohn, Fachkräftemangel und internationalen Krisen, die sich stark auf die Kosten – beispielsweise Sprit- oder Papierpreise – unserer Dienstleistung auswirken, ist es wichtig, effiziente und gut funktionierende Abläufe zu haben, damit wir die letzte Meile qualitativ hochwertig bedienen können.

Wir legen großen Wert auf klare Strukturen, gute Kommunikation und eine hohe Identifikation mit der Aufgabe. Gleichzeitig brauchen wir Flexibilität, denn äußere Einflüsse wie Wetter oder Verkehr lassen sich nicht planen. Ein starkes Team, das auch unter Druck lösungsorientiert arbeitet, ist der Schlüssel für eine funktionierende letzte Meile. Und das haben wir – nicht nur in der Administration, sondern gerade auch in der Zustellung mit unseren 4500 Zustellerinnen und Zustellern, die bei Wind und Wetter jeden Tag ihr Bestes geben um die zuverlässige Zustellung sicherzustellen.

i Auch nach 80 Jahren sind es immer noch die unzähligen zuverlässigen Zustellerinnen und Zusteller, die dafür sorgen, dass die Zeitung bei Wind und Wetter frühmorgens bei den Leserinnen und Lesern im Briefkasten liegt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Lassen Sie uns zum Abschluss nach vorne schauen: 85 Jahre oder 90 Jahre Rhein-Zeitung – wie wird der Verlag diese Jubiläen begehen, und wie werden sich die Produkte und Angebote bis dahin noch weiter entwickelt haben?

Ich bin überzeugt, dass wir diese Jubiläen als modernes Medienhaus feiern werden, das seine Wurzeln kennt und gleichzeitig neue Wege geht. Unsere Produkte werden noch stärker vernetzt sein – Print, Digital und Zustellung greifen ineinander. Inhalte werden individueller, Angebote flexibler und Services – wie beschrieben – umfassender. Wir haben eine hohe Qualität – sowohl im Journalismus als auch in den operativen Bereichen wie Druck und Zustellung und unseren neuen Dienstleistungen. Wir verbinden Tradition mit Innovationsbereitschaft! All das sind die besten Voraussetzungen für die kommenden Jahre.