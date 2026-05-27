Am Anfang stand die klassische Anzeige. Gedruckt in der Rhein-Zeitung seit 80 Jahren. Und auch in Zukunft wird diese Form der Werbung ihren Platz haben, versichert Evangelos Botinos, Geschäftsführer der rz-media GmbH, im Interview mit unserem Chefredakteur Lars Hennemann. Doch die Zukunft der Vermarktung wird vielfältiger – Print, Digital, Social Media, Storytelling... Und immer ist das Team von Botinos mit regionaler Kompetenz und Innovationsfreude nah am Kunden und seinen Bedürfnissen.

Herr Botinos, was bedeutet heutzutage in einem modern aufgestellten regionalen Medienhaus eigentlich Vermarktung?

Vermarktung bedeutet heute viel mehr als das Platzieren von Anzeigen. Bei rz-media verstehen wir uns als kreativer Kommunikationspartner für Unternehmen in der Region. Unsere Stärke ist dabei die Verbindung aus starkem regionalem Journalismus, hoher Glaubwürdigkeit und modernen Kommunikationslösungen. Wir kennen die Menschen, die Märkte und die Themen in Rheinland-Pfalz sehr genau. Dadurch können wir Unternehmen nicht nur Reichweite bieten, sondern echte Relevanz. Ob Print, Digital, Social Media oder Storytelling – wir denken Kommunikation vernetzt und entwickeln Lösungen, die Wirkung zeigen. Genau das ist unser Anspruch bei rz-media: nahbar, kreativ und zukunftsweisend.

Lassen Sie uns das Thema Produkte und Präsentationsmöglichkeiten für Kunden noch ein wenig vertiefen: Auf welche Weisen kann man denn heutzutage Kunde bei der Werbevermarktung der Rhein-Zeitung werden?

Die Möglichkeiten sind heute deutlich vielfältiger als früher. Natürlich bleibt die klassische Anzeige in der Rhein-Zeitung ein wichtiger Bestandteil – gerade wegen der starken regionalen Reichweite und des Vertrauens, das unsere journalistischen Produkte genießen. Gleichzeitig bieten wir heute digitale Kampagnen, Social-Media-Lösungen, Videoformate, Bannerwerbung, Stellenanzeigen, Events oder crossmediale Konzepte an. Viele Kunden nutzen dabei bewusst die Kombination aus Print und Digital. Wichtig ist uns immer der partnerschaftliche Ansatz. Wir wollen nicht einfach Werbeflächen verkaufen, sondern gemeinsam mit unseren Kunden die passende Kommunikationslösung entwickeln – individuell, kreativ und abgestimmt auf die Zielgruppe in der Region.

i Längst hat sich das klassische Anzeigengeschäft gewandelt: Zu den vielfältigen modernen Werbemöglichkeiten gehören aber nicht nur das Internet oder Social Media. Viele Institutionen und Unternehmen legen wieder gesteigerten Wert auf unmittelbaren Kontakt zu ihren Kunden wie sie die rz-media beispielsweise bei Events wie der "Jobs im Park"-Messe im Hunsrück bietet. Werner Dupuis

Bekomme ich bald gar keine gedruckten Anzeigen mehr von der Rhein-Zeitung? Was bekomme ich stattdessen? Oder ist das alles gar nicht so schwarz-weiß?

Nein, so schwarz-weiß ist es nicht. Print bleibt weiterhin ein wichtiger und vertrauensvoller Kanal – gerade in einer Region, in der Glaubwürdigkeit und Nähe eine große Rolle spielen. Die Rhein-Zeitung steht seit Jahrzehnten für starken Journalismus und hohe Verlässlichkeit. Genau davon profitieren auch unsere Werbekunden. Gleichzeitig verändern sich die Kommunikationsgewohnheiten. Deshalb ergänzen digitale Angebote klassische Werbung sinnvoll. Heute geht es darum, Menschen über verschiedene Kanäle hinweg zu erreichen – gedruckt, digital und mobil. Die Zukunft liegt aus unserer Sicht nicht im Entweder-oder, sondern in der intelligenten Verbindung aus regionaler Stärke, journalistischer Qualität und modernen digitalen Möglichkeiten.

Wie hilft mir die Rhein-Zeitung beim Umstieg auf ein digitales Inserat oder Engagement?

Wir begleiten unsere Kunden Schritt für Schritt und auf Augenhöhe. Viele Unternehmen wünschen sich Orientierung bei digitalen Themen – genau dabei unterstützen wir. Von der ersten Idee über Gestaltung und Kampagnenplanung bis hin zur Auswertung stehen wir als Partner an der Seite unserer Kunden. Dabei setzen wir bewusst auf verständliche Beratung und praxisnahe Lösungen. Unsere große Stärke ist die Kombination aus regionaler Marktkenntnis, journalistischer Kompetenz und digitaler Innovationsfreude. So schaffen wir moderne Kommunikationslösungen, die nicht kompliziert wirken, sondern Menschen wirklich erreichen.

Welche Zielgruppen sprechen Sie und Ihr Team heute schon besonders an und welche könnten in Zukunft vielleicht noch dazu kommen?

Wir erreichen täglich Menschen aus der gesamten Region – über unterschiedliche Altersgruppen und Lebenswelten hinweg. Unsere journalistischen Angebote schaffen Vertrauen und Nähe, wodurch wir besonders stark bei regionalen Zielgruppen sind. Gleichzeitig entwickeln wir unsere digitalen Plattformen und Formate kontinuierlich weiter, um auch jüngere Zielgruppen noch gezielter anzusprechen. Themen wie Social Media, Video oder mobile Inhalte werden dabei immer wichtiger. Unser Ziel bleibt aber immer gleich: relevante Inhalte und glaubwürdige Kommunikation für die Menschen in unserer Region zu schaffen.

Macht es einen Unterschied, in einem und für ein Medienhaus zu arbeiten und wenn ja welchen?

Ja, definitiv. Ein Medienhaus verbindet Menschen, Informationen und die Region jeden Tag aufs Neue. Gerade starker Journalismus schafft Vertrauen – und dieses Vertrauen ist heute wertvoller denn je. Bei rz-media erleben wir täglich, wie Kommunikation Menschen bewegt und Unternehmen sichtbar macht. Gleichzeitig gestalten wir den Wandel der Medienwelt aktiv mit – kreativ, digital und offen für neue Ideen. Das Besondere ist die Kombination aus regionaler Verwurzelung und dem Anspruch, Kommunikation modern und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Was zeichnet die Rhein-Zeitung Ihrer Meinung nach ganz besonders aus?

Die Rhein-Zeitung steht seit Jahrzehnten für glaubwürdigen Journalismus, starke regionale Verbundenheit und hohe Qualität. Dieses Vertrauen ist ein großes Fundament – sowohl für unsere Leserinnen und Leser als auch für unsere Kunden. Was uns zusätzlich auszeichnet, ist unsere Haltung: Wir verbinden Tradition mit Innovationsfreude. Aus einem starken journalistischen Umfeld heraus ist mit rz-media ein modernes Medienteam entstanden, das Kommunikation kreativ, nahbar und zukunftsorientiert denkt. Wir kennen die Region, die Menschen und die Unternehmen – und genau daraus entstehen Kommunikationslösungen mit echter Relevanz.

Lassen Sie uns zum Abschluss nach vorne schauen: 85 Jahre oder 90 Jahre Rhein-Zeitung – wie wird der Verlag diese Jubiläen begehen, und wie werden sich die Produkte und Angebote bis dahin noch weiter entwickelt haben?

Die Rhein-Zeitung wird auch in Zukunft eine starke Stimme der Region bleiben – journalistisch, gesellschaftlich und kommunikativ. Gleichzeitig werden sich digitale Angebote und neue Formate weiterentwickeln und noch stärker Teil unseres Alltags werden. Wir werden Kommunikation künftig noch vernetzter, individueller und multimedialer erleben. Trotzdem bleibt der Kern derselbe: glaubwürdiger Journalismus, regionale Nähe und relevante Inhalte für die Menschen vor Ort. Ich bin überzeugt, dass die Rhein-Zeitung und rz-media diese Jubiläen nicht nur nutzen werden, um auf eine starke Geschichte zurückzublicken, sondern vor allem, um zu zeigen, wie moderne regionale Kommunikation in Zukunft aussehen kann – kreativ, relevant und nah an den Menschen.