Ob morgens um 6 Uhr nach dem Aufstehen oder abends um 20 Uhr auf dem Sofa: rhein-zeitung.de , Newsletter, Podcast, Videos und mehr - das digitale Nachrichtenangebot ist groß. Mit uns haben Sie den Überblick. Wir liefern Fakten statt Fake-News.

Die Uhren im digitalen Zeitalter stehen nie still. Die Dichte an Informationen ist hoch. Wie soll man da den Überblick behalten? Was ist relevant? Wie kann ich Fakten von Fake News unterschieden?

Aktuell und schnell, aber vor allem zuverlässig: Immer mehr Menschen wissen das redaktionelle Angebot auf rhein-zeitung.de zu schätzen. Für viele ist die Internetseite zur ersten Anlaufstelle geworden, um sich bestmöglich zu informieren. Bei uns finden Sie regionale Nachrichten, Hintergründe und Geschichten, die das Leben schreibt. Kompetent und verlässlich, an 365 Tagen im Jahr.

Wir bleiben dran an den Themen, die Sie bewegen. Ob politische Kontroversen, kriminelle Umtriebe, wichtige Entwicklungen aus den Bereichen Wissenschaft, Gesundheit, (Land-)Wirtschaft, Kultur und Sport: Die Themenvielfalt ist groß, über die unsere Redakteurinnen und Redakteure zwischen Betzdorf und Birkenfeld, zwischen Ahr und Aar, zwischen Monreal und Montabaur berichten. Sie schreiben sauber recherchierte, oft exklusive Geschichten aus Ihrer Heimat, dem nördlichen Rheinland-Pfalz – vom kleinen Dorf über die große Stadt und Verbandsgemeinde bis hin zum kompletten Landkreis und natürlich auch auf Landesebene. Sie sind ganz nah dran an den Menschen und kennen die Themen, die sie bewegen. Und genau diese Themen finden Sie rund um die Uhr auf unserer Internetseite. Aber nicht nur dort, denn unser digitales Portfolio ist vielfältig – und wächst immer weiter.

Wir sind hörbar

Podcast: Was vor fünf Jahren mit „RZInside“ begonnen hat, ist heute zu einer stattlichen Podcastfamilie angewachsen – und wächst stetig weiter. Im Talkpodcast „RZähl mal!“ sprechen Nina Borowski, Leiterin Digitales, und Podcast-Redakteur Christian Mack im Wechsel mit spannenden Menschen aus dem Verbreitungsgebiet. Darunter sind Prominente oder Menschen, die die beiden für dringend vorstellungswürdig halten. Alle zwei Wochen immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Das Geschehen in der Wirtschaft nehmen Lars Hennemann und Ralf Kölbach an jedem dritten Freitag im Monat beim „Businesstalk“ unter die Lupe. Der Chefredakteur der Rhein-Zeitung und der Vorstandsvorsitzende der Westerwaldbank greifen ein Thema auf und besprechen, was das für unsere Region bedeutet. Einmal die Woche wird es zudem sportlich. Im Podcast „SpoRZfreunde“ laden sich im Wechsel Lukas Erbelding, Jona Heck oder Moritz Hannappel sportliche Gäste ein. Ob Hachenburger Pils Cup, Trainerwechsel oder Ärgerthemen – die Hosts nehmen mit ihren Gästen den regionalen Fußball unter die Lupe.

i Zur Podcast-Familie gehört auch der RZ-Weinpodcast "Kork & Schrauber". Die Weinjournalistin Kristine Bäder und der Weinentdecker René Harth führen durch die Folgen. Der Podcast richtet sich sowohl an Einsteiger, die mehr über das Thema Wein und die Hintergründe wissen wollen, als auch an Fortgeschrittene auf der Suche nach Insider-Wissen. Kevin Rühle

Neben den festen Formaten gibt es auch Podcastreihen zu verschiedenen Themen. Wie zum Beispiel „überLeben“ eine Gesprächsreihe über Tod und Trauer. In der ersten Staffel hat Host Nina Borowski die Themen in sechs Folgen mit verschiedenen Gesprächspartnerinnen beleuchtet. Aktuell entsteht eine zweite Staffel mit weiteren sechs Folgen dazu. Weitere Podcast-Serien sind für 2026 bereits in der Planung. Wer jetzt neugierig ist: Alle Podcasts gibt es unter www.rhein-zeitung.de/podcast oder überall da, wo es Podcasts gibt.

Aktuelle Nachrichten kommen auch per E-Mail

Newsletter: Täglich halten wir Sie mit unseren Newslettern auf dem Laufenden, die nach einmaliger Registrierung per E-Mail in Ihrem Postfach landen. Die Newsletter bieten Ihnen eine aktuelle und vor allem übersichtliche Auswahl der relevantesten Nachrichten an – und sind zugleich das Sprungbrett hin zu den ausführlichen Artikeln auf rhein-zeitung.de. Das Angebot erfreut sich wachsender Beliebtheit. Schon mehr als 12.000 Leserinnen und Leser haben einen oder sogar mehrere Newsletter abonniert.

i Die redaktionellen Newsletter der Rhein-Zeitung werden immer beliebter. Die meisten werden täglich verschickt. Farknot Architect - stock.adobe.

„Für viele Leserinnen und Leser ist der tägliche Blick in die Newsletter zur Routine geworden“, freut sich Maximilian Eckhardt, Leiter Digitales, und verdeutlicht: „So weiß man gleich, welche Themen in aller Munde sind, um selbst mitreden zu können.“ Insgesamt stehen 19 redaktionelle Newsletter zur Auswahl. Die meisten blicken inhaltlich auf das nachrichtliche Geschehen in den jeweiligen Landkreisen. Unser beliebter Wirtschafts-Newsletter thematisiert Firmenporträts, Fusionen und Innovationen. Kulturelle Themen bietet der „Kulturbeutel“-Newsletter. Weiterhin ergänzen mehrere Sport-Newsletter, bei denen König Fußball im Mittelpunkt steht, das redaktionelle Angebot. Die Übersicht gibt es hier: www.rhein-zeitung.de/newsletter﻿

Wir sind sichtbar

Video: Auch in unserem redaktionellen Alltag spielt das Thema Bewegtbild eine wichtige Rolle. Auf rhein-zeitung.de und bei YouTube bieten wir verschiedene Formate an. Vom kurzen Video vom närrischen Treiben bis hin zum aufwendig produzierten Beitrag zu einem speziellen Thema ist alles dabei. Wir lassen Menschen zu Wort kommen, zeigen besondere Orte oder halten Momente fest.

Social-Media:

Auch hier spielt das Thema Bewegtbild eine große Rolle. Ob als Reel bei Instagram oder ein TikTok, das ein Thema einordnet. Unsere Reporterinnen und Reporter nehmen die Menschen auf unseren Social-Media-Kanälen mit. Hier erfahren Sie alle wichtigen Informationen, aus eurer Region. Die Rhein-Zeitung findet man bei Instagram, Facebook, TikTok und natürlich auch auf WhatsApp mit einem eigenen Kanal. Hier versorgen wir Sie täglich mit einem News-Update.

Blick in die Zukunft

Wir brauchen keine Glaskugel, um zu sagen, dass digitale Nachrichten die Zukunft sind. Doch da die Flut an Informationen groß ist, wird es umso wichtiger werden, Nachrichten einzuordnen und „Gesicht zu zeigen“. Hinter der Rhein-Zeitung stehen echte Menschen, die recherchieren, einordnen und hinterfragen. Diese Menschen sind echt, nahbar und vertrauenswürdig. Darauf setzen wir. Heute und auch in Zukunft.

Ferner wird es im Laufe des Jahres ein neues digitales Produkt geben: Mit unserer Hybrid-App werden Sie keine News mehr verpassen. Neben dem E-Paper können Sie mit der App die neusten Nachrichten aus Ihrer Region verfolgen und als Abonnent viele Vorteile genießen.

Wie alles begann

i Es war einmal: So sah rz-online, der Vorläufer von rhein-zeitung.de, aus. Auf der Webseite finden sich rund um die Uhr aktuelle Nachrichten - der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf dem nördlichen Rheinland-Pfalz und lokalen Themen. Rhein-Zeitung

Ende 1995 ist die Geburtsstunde von RZ-Online: Ursprünglich als Diskussionsforum und Plattform für Leserbriefe gedacht, entwickelt sich der Dienst nach und nach zum regionalen Onlinedienst mit eigener Redaktion. Bei RZ-Online finden Leser ab da spannende und informative Geschichten und Nachrichten aus Politik, Gesellschaft und Sport. Seither hat sich auf der Webseite, die inzwischen www.rhein-zeitung.de heißt, viel getan – auch optisch, denn natürlich wird unser Internetauftritt regelmäßig den sich verändernden Gewohnheiten der Leser und Nutzer angepasst. Berichte, Reportagen, Hintergründe, Kommentare, Liveticker, Podcasts, Videos und vieles mehr: Auf www.rhein-zeitung.de finden User relevante Nachrichten aus Rheinland-Pfalz, Deutschland und der Welt – dazu eine umfangreiche Berichterstattung aus dem Heimatsport.