Ab Montag, 9. April, müssen Autofahrer im Bereich der Elztalbrücke wieder mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Im vergangenen Jahr haben dort die Bauarbeiten zur Erneuerung der Brückenübergangskonstruktion und der Fahrbahn begonnen. Diese Arbeiten werden nunmehr in der Fahrtrichtung Trier fortgeführt. Dabei wird auch der Betonrandbalken – die so genannte Brückenkappe – mit Schutzplanken und Geländer an der Brückenaußenseite erneuert.

Symbolfoto.Foto: picture alliance / dpa Symbolfoto.Foto: picture alliance / dpa Zudem wird das Überführungsbauwerk in der Anschlussstelle Kaifenheim instandgesetzt. Die gesamten Bauarbeiten sollen bis voraussichtlich Ende November abgeschlossen werden, teilt das Autobahnamt Montabaur mit. Ab Montag, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.