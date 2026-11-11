Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Deckel-Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Aus der Zwiebel sollen kleine Würfel werden, aber beim Schneiden rutscht sie immer wieder über das Brett. Das macht es schwierig, gleichmäßige Stücke zu schneiden. Gibt es einen einfachen Trick, der das verhindert?

TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich mit Hilfe eines Deckels einer Gemüse- oder Hühnerbrühe verhindern lassen, dass die Zwiebel beim Schneiden wegrutscht.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Deckel-Tipp zum Schneiden von Zwiebeln in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die geschälte Zwiebel ohne Strunk in den Deckel setzen. Anschließend die Zwiebel mit einem Messer in Scheiben schneiden. Den Deckel drehen und ein Raster in die Zwiebel schneiden. Zum Schluss die Zwiebel vorsichtig auf die Seite drehen und in Würfel schneiden.

Fazit: Der Deckel kann beim Schneiden helfen, die Zwiebel an Ort und Stelle zu halten, wenn sie denn groß genug ist. Allerdings bleibt im Deckel ein Rest der Zwiebel ungeschnitten zurück, der auf dem Schneidebrett nachbearbeitet werden muss. Außerdem kommt nach der Schnippelaktion noch eine zusätzliche Aufgabe hinzu: Der Deckel muss gereinigt werden.