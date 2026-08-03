Lou Massenberg und Jonathan Schauer holen in Paris überraschend den Titel im Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett. Danach schwärmen sie von einem unglaublichen Wettkampf.

Paris (dpa) – Lou Massenberg und Jonathan Schauer haben bei den Europameisterschaften der Wasserspringer in Paris überraschend den Titel im Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett gewonnen. Das Duo aus Halle/Saale setzte sich nach einer nervenstarken Darbietung mit der starken Punktzahl 423,84 vor Jewgeni Kusnetsow/Nikita Schleicher (Neutrale Athleten/408,99) sowie Stefano Belotti/Matteo Santoro (386,07) aus Italien durch.

Vom ersten bis zum sechsten Sprung waren die beiden Deutschen als einziges Duo fehlerfrei geblieben. Vor allem auch den letzten Sprung mit dem Schwierigkeitsgrad 3,8 brachten sie so überragend ins Wasser, dass danach nur noch Umarmungen bei den Athleten und dem gesamten Staff zu sehen waren.

Schauer: «Hört sich im ersten Moment surreal an»

«Europameister, das hört sich im ersten Moment surreal an. Ich werde wohl erst mal eine Nacht drüber schlafen müssen», sagte der 21-jährige Schauer nach dem größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. «Es war ein unglaublicher Wettkampf. Wir wollten so etwa 400 Punkte schaffen, jetzt sind es ein paar mehr. Und Gold ist natürlich die Krönung von allem», betonte Massenberg.

Vor einem Jahr hatte das deutsche Team in dieser Disziplin ebenfalls den Sieg geholt. Damals triumphierte das Duo Moritz Wesemann/Timo Barthel.