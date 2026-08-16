Darja Varfolomeev sammelt bei der Gymnastik-WM in Frankfurt/Main fleißig Edelmetall. Die Mehrkampf-Weltmeisterin holt auch mit dem Ball und dem Band den Titel. Dazu gibt es Bronze mit dem Reifen.

Frankfurt/Main (dpa) - Darja Varfolomeev hat zum Abschluss der Heim-WM in der Rhythmischen Sportgymnastik ihre dritte Gold-Show abgeliefert. Nach dem Triumph im Mehrkampf und mit dem Ball holte die 19 Jahre alte Ausnahmeathletin auch noch den Titel mit dem Band. Es war bereits der insgesamt 14. WM-Sieg für Varfolomeev, die zudem Bronze mit dem Reifen und damit vor heimischer Kulisse viermal Edelmetall gewann.

Vor 4.500 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Festhalle erhielt Vorfolomeev für ihre fehlerfrei vorgetragene Band-Übung 30,500 Punkte. Damit lag sie hauchdünn vor der Keulen-Weltmeisterin Stiljana Nikolowa aus Bulgarien (30,450).

Schon zuvor hatte die Mehrkampf-Olympiasiegerin mit dem Ball triumphiert. Mit 30,350 Punkten verwies sie die unter neutraler Flagge startenden Russinnen Sofija Ilterjakowa (29,800) und Maria Borisowa (29,150) deutlich auf die weiteren Medaillenplätze.

Gruppe geht leer aus

Mit dem Reifen hatte Varfolomeev ebenfalls einen starken Auftritt hingelegt. 30,400 Punkte bedeuteten Rang drei. Zur Goldmedaille, die Taisiia Onofriichuk aus der Ukraine gewann, fehlten nur 0,3 Zähler. Zweite wurde Titelverteidigerin Sofia Raffaeli aus Italien (30,500).

Nur in der Entscheidung mit den Keulen blieb die Sportlerin des Jahres von 2024 ohne Edelmetall. Als Neunte der Qualifikation hatte sie das Finale knapp verpasst.

Für die deutsche Gruppe erfüllte sich der Medaillentraum nicht. Das Quintett mit Alisa Datsenko, Anja Kosan, Alina Ott, Helena Ripken und Anna-Maria Shatokhin belegte mit drei Reifen und zwei Paar Keulen den sechsten Platz und im Finale mit fünf Bällen Rang acht. Gold ging jeweils an Brasilien.