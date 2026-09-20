Nach zwei NFL-Spielen wartet Rookie Marlin Klein noch auf den ersten Sieg. Die Texans-Offensive kommt gegen die Bengals nie auf Touren. Bittere Nachrichten gibt es für Fans der Chicago Bears.

Houston (dpa) – Der deutsche Football-Profi Marlin Klein muss nach einer weiteren Niederlage mit den Houston Texans weiter auf den ersten Sieg seiner NFL-Karriere warten. Gegen die Cincinnati Bengals verloren die Texans ihr Heimspiel 6:20. Klein wurde wie schon zum Saisonstart regelmäßig aufs Feld geschickt, bekam dieses Mal aber kein Zuspiel von Quarterback C.J. Stroud. Für die Bengals um Quarterback Joe Burrow war es der zweite Sieg im zweiten Saisonspiel. Receiver Ja'Marr Chase gelangen zwei Touchdowns, er zeigte insbesondere bei seinem ersten Fang, warum er zu den besten Passempfängern der Liga zählt.

Den New Orleans Saints gelang unterdessen ein Comeback-Sieg gegen die favorisierten Baltimore Ravens. Zwei Touchdowns im Schlussviertel ermöglichten den Saints ein 24:17, nachdem das Team zwischenzeitlich 9:17 im Rückstand gelegen hatte. Spannend bis zum Schluss war es auch beim 24:20 der Philadelphia Eagles gegen die Tennessee Titans, als die Gäste erst neun Sekunden vor Schluss wieder in Führung gingen. Die Eagles hatten zuvor bereits 17:10 geführt und den Vorsprung dann aus der Hand gegeben.

Bears-Offensive stockt und verliert Quarterback

In Chicago holten die Minnesota Vikings ein 9:3 gegen die Bears. Nach dem Offensiv-Spektakel der vergangenen Woche, als die Bears 59 Punkte gegen die Carolina Panthers erzielten, ging bei schwierigen Witterungsbedingungen und Regen nach vorne dieses Mal gar nichts. Bitter für alle Bears-Fans: Quarterback Caleb Williams musste im Schlussviertel offenbar wegen einer Verletzung vom Feld.