Johannes Liebmann prägt die Schwimm-EM. Ein Olympiasieger bekommt bei dessen Rennen «Gänsehaut», ein anderer nennt Liebmanns Auftritt «Kunst». Wer ist der 19-Jährige, der in Paris so groß auftrumpft?

Paris (dpa) – Die unvergesslichen Erlebnisse in der tosenden Pariser Schwimmhalle inklusive Weltrekord-Coup nimmt Johannes Liebmann mit in die Berg-Idylle. Der 19-Jährige geht nach seiner grandiosen EM nicht auf Partytour – er freut sich auf einen Wanderurlaub mit der Familie im Allgäu.

Liebmann hat dort viel zu verarbeiten. Seine Geschichte der Tage im Centre Aquatique Olympique liest sich wie ein Märchen. Zweimal Gold, Weltrekord über 1500 Meter Freistil, Europarekord über 800 Meter. Der Norddeutsche hat bei seiner ersten Europameisterschaft der Elite auf der Langbahn erreicht, wovon fast alle seiner Kollegen eine ganze Karriere lang nur träumen können. Dass er jetzt erstmal raus aus dem Trubel und rein in die Natur will, passt zum neuen deutschen Schwimmstar.

Teamkollege nennt Liebmann «sehr schüchtern» und «vorbildlich»

«Er ist ein sehr bodenständiger Junge, immer sehr gut gelaunt», beschrieb Teamkollege Oliver Klemet, der in Liebmanns Weltrekordrennen Bronze gewann. «Er hat sich das im Training sehr gut verdient. Er ist sehr fleißig, fragt sehr viel nach bei uns Älteren», erklärte der 24-Jährige. «Auch wenn die Leistungen jetzt so sind, dass er der neue Superstar ist – wenn man das so sagen kann -, dann ist er immer noch wirklich sehr schüchtern», sagte Klemet und ergänzte: «vorbildlich».

Superstar? So richtig ernst nehmen kann Liebmann die Bezeichnung für sich selbst nicht. «Wir bezeichnen uns gegenseitig als Superstars manchmal», erklärte er lapidar. «Ich habe Riesenrespekt vor Oli, aber auch vor den ganzen anderen Großen. Die machen das echt super. Dass ich jetzt da irgendwie dran vorbeigekommen bin, kann ich immer noch nicht ganz fassen.»

«Gänsehaut» bei Lukas Märtens

Liebmann kam nicht nur irgendwie dran vorbei. Mit seiner Zeit von 14:26,79 Minuten war er fast vier Sekunden schneller als der US-Amerikaner Bobby Finke bei seiner Bestmarke vor zwei Jahren bei den Olympischen Spielen. Er ist erst der zweite Deutsche nach Jörg Hoffmann 1991, dem auf der längsten Beckendistanz eine Weltbestmarke gelang.

Liebmanns Magdeburger Teamkollege und 400-Meter-Weltrekordler Lukas Märtens hatte «Gänsehaut». Vize-Weltmeister Sven Schwarz kommentierte die Fabelzeit mit den Worten: «Da kann man sehen, auf was für einer Erfolgswelle der Junge ist.» Schwarz ergänzte: «Es macht extrem Spaß, mit ihm zu trainieren, mit ihm bei Wettkämpfen zu sein. Da muss man jetzt dranbleiben, damit man ihn vielleicht auch mal wieder schlägt.»

Anders als über 800 und 1500 Meter bei dieser EM ist Liebmann zumindest auf einer Nebenstrecke noch schlagbar. Über 400 Meter Freistil schied er am Sonntagmorgen im Vorlauf aus. Unzufrieden war er danach nicht. «Vielleicht klappen die 400 nächstes Jahr besser», sagte Liebmann und berichtete von einer Nacht mit wenig Schlaf. «Dadurch, dass gestern so unglaublich gut lief, habe ich heute Morgen auch mit wenig gerechnet.»

Wellbrock: «Das war kein Sport, das war Kunst»

Die Beliebtheit des Schwimmers, der mit einem Europarekord im April über 800 Meter erstmals wirklich Schlagzeilen machte, fällt auf. Der Jungstar betont immer wieder, wie gut ihm das Training mit seinen erfahrenen Kollegen tut. Mit 16 wechselte der Norddeutsche nach Magdeburg. Dort zieht er gecoacht von Bundestrainer Bernd Berkhahn unter anderem mit den Olympiasiegern Florian Wellbrock und Märtens seine Bahnen.

«Technisch habe ich mir viel von Flo abgeguckt, da bin ich auf einem sauberen Level», sagte Liebmann über Wellbrock, der in Paris dreimal Gold im Freiwasser geholt hatte und mittlerweile im Urlaub in Kalifornien weilt.

Von dort schickte der 28-Jährige Glückwünsche und drückte via Instagram seine riesige Anerkennung aus. «Man weiß gar nicht was man dazu sagen soll außer: WOW», schrieb er. «Das war kein Sport, das war Kunst.» Klemet sagte: «Das war ein perfektes Rennen.» Wie geht Liebmann mit all dem Lob um?

Liebmann berichtet von Zweifeln

Dass er nun abhebt, scheint zumindest nicht zu befürchten. Der Jungstar tritt in den Tagen von Paris so auf, wie ihn seine Schwimm-Kumpels beschreiben: bescheiden, demütig. Liebmann ist stolz auf das Erreichte, scheint aber weit weg von Selbstgefälligkeit oder Arroganz – im Gegenteil.

Der überragende Langstreckenschwimmer im Becken bei dieser EM erklärte nach seinem grandiosen 1500-Meter-Rennen: «Ein bisschen Zweifel hatte ich jetzt tatsächlich vor den Beckenwettkämpfen, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich die letzten Wochen nicht so gut trainieren konnte.»

Sein Trainer Berkhahn habe ihm die Zweifel jedoch ausgeredet. «Du hast mega gut trainiert», habe der Coach zu ihm gesagt. «Das hat mir auch einfach Mut gegeben und dann habe ich ihm auch einfach recht gegeben. Es waren wirklich gute Zeiten, die ich so im Training hatte», schilderte Liebmann und ergänzte mit fast schon typischem Understatement: «Aber ansonsten schwimme ich eigentlich meistens nur mit den anderen mit und freue mich über die Gesellschaft.»