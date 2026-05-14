Der deutsche Nationalspieler Nico Sturm glänzt in den NHL-Playoffs als Vorbereiter. Nach einem späten Einbruch folgt dennoch das Aus für seine Minnesota Wild.

Denver (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm ist mit den Minnesota Wild in der zweiten Runde der NHL-Playoffs ausgeschieden. Das Team des deutschen Vize-Weltmeisters von 2023 unterlag trotz 3:0-Führung bei den Colorado Avalanche noch mit 3:4 nach Verlängerung. In fünf Spielen war Minnesota lediglich ein Sieg gelungen. Sturm verpasste damit die Chance auf seinen dritten Stanley Cup nach 2022 und 2025.

Das Team aus Saint Paul war auch dank zweier Vorlagen Sturms hervorragend in die Partie gestartet und lag nach dem ersten Drittel mit drei Toren vorn. Vor allem bei seinem zweiten Assist für Nick Foligno bewies der Augsburger seine Klasse, als er mit einem Knie auf dem Eis noch seinen Mitspieler fand.

Doch Colorado, das beste Team der regulären Saison, konnte durch Parker Kelly im zweiten Abschnitt verkürzen und stellte in den letzten Minuten tatsächlich noch den Ausgleich her. In der Overtime sorgte Brett Kulak dann für Ekstase unter den Fans in der Ball Arena. Der nächste Gegner Colorados wird zwischen den Vegas Golden Knights und Anaheim Ducks ermittelt. Dort steht es nach Siegen 3:2 für Las Vegas.