Die verunstaltete Gesamtfläche beträgt ca. 90 qm.



Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 20. und 23. November 2026. Der durch die Farbschmierereien verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 5.000 Euro.



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