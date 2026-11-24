Die verunstaltete Gesamtfläche beträgt ca. 90 qm.
Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 20. und 23. November 2026. Der durch die Farbschmierereien verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 5.000 Euro.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.
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Stefan Döhn
- Pressesprecher -
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Zwei Personenzüge im Bahnbetriebswerk besprüht
Die verunstaltete Gesamtfläche beträgt ca. 90 qm.