Zwei Olympia-Helden fallen für Handball-WM aus

Hamburg (dpa) – Deutschlands Handballer müssen bei der Weltmeisterschaft auf zwei Olympia-Helden verzichten. Rückraumspieler Sebastian Heymann und Kreisläufer Jannik Kohlbacher fallen für die Endrunde vom 14. Januar bis 2. Februar in Dänemark, Kroatien und Norwegen verletzt aus.

Heymann hat seine WM-Teilnahme wegen einer schweren Fußprellung abgesagt. Kohlbacher muss aufgrund einer Ellenbogenverletzung passen und sogar operiert werden. Für das Duo vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen nominierte Bundestrainer Alfred Gislason Tim Zechel vom deutschen Meister SC Magdeburg für den Kreis und Lukas Stutzke (TSV Hannover-Burgdorf) für den Rückraum nach.

Zwei Testspiele in der WM-Vorbereitung

«Die kurzfristigen Änderungen im Aufgebot haben uns auch über die Feiertage beschäftigt, aber wir haben uns auch unabhängig davon zielgerichtet zu vielen Details ausgetauscht. Ich spüre bei allen eine wachsende Vorfreude aufs Wiedersehen und die Weltmeisterschaft», sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton.

Am Freitag zieht Gislason seinen 19-köpfigen WM-Kader in Hamburg zur Turniervorbereitung zusammen. Auf dem Programm stehen auch zwei Test-Länderspiele gegen Brasilien am 9. und 11. Januar. Bei der WM trifft die DHB-Auswahl in der Vorrunde auf Polen, die Schweiz und Tschechien.