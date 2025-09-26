Vor fast zwei Jahren bricht der ehemalige Wolfsburger und Frankfurter Profi im Spiel seines NEC Nijmwegen zusammen: Herzmuskelentzündung. Seitdem spielt Bas Dos nicht mehr und macht jetzt Schluss.

Alkmaar (dpa) – Zwei Jahre nach seinem Herzstillstand auf dem Fußballplatz hat der frühere Wolfsburger und Frankfurter Bundesliga-Profi Bas Dost seine Karriere für beendet erklärt. «Ich will nicht mit meinem Leben spielen. Ich habe zwei Wochen darüber nachgedacht und dann die Entscheidung getroffen», sagte der 36-jährige Niederländer dem niederländischen «Algemeen Dagblad».

Dost war am 29. Oktober 2023 im Spiel seines NEC Nijmwegen bei AZ Alkmaar beim Stand von 2:1 für sein Team zusammengebrochen. Er hatte noch das 1:0 geschossen. Das Spiel wurde abgebrochen. Als Ursache für den Zusammenbruch wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Seitdem absolvierte Dost kein Spiel mehr.

Dost dankt Lebensrettern

Das «Algemeen Dagblad» begleitete ihn nun bei seiner Rückkehr nach Alkmaar. Dort bedankte er sich bei den Ersthelfern, die ihm das Leben retteten. «Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich Ihnen bin», sagte Dost. «Ohne Sie wäre ich nicht mehr da. Vielen Dank, dass Sie mein Leben gerettet haben.»

Dost spielte von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga und gewann mit dem Verein 2015 den DFB-Pokal. Nach drei Jahren bei Sporting Lissabon kam der Mittelstürmer im August 2019 zu Eintracht Frankfurt und blieb bei den Hessen bis Januar 2021. In der Bundesliga absolvierte der frühere niederländische Nationalspieler 121 Spiele und erzielte 48 Tore.