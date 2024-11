Zwei Festnahmen nach Hochrisikospiel Israel gegen Frankreich

Mit großer Sorge wurde Israels Gastspiel in Paris beobachtet, die Partie wurde massiv abgesichert. Im Großen und Ganzen blieb es ruhig - bis auf einige Ausnahmen.

Paris (dpa) – Nach der Hochrisikopartie Israel gegen Frankreich sind zwei Menschen in Polizeigewahrsam genommen worden. Eine Person wurde sofort bei einer «Schlägerei» auf der Stadiontribüne festgenommen, eine andere nach dem Spiel, als entsprechendes Videomaterial gesichtet wurde, wie der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nuñez bei France 2 mitteilte.

Angesichts der gezielten Angriffe auf israelische Fußballfans vergangenen Donnerstag in Amsterdam gab es beim Spiel in Paris Sorgen um die Sicherheit. Für die Partie waren 4.000 Polizisten im Einsatz – auch im Nahverkehr und im Bereich um das Stadion. Weitere 1.600 Sicherheitskräfte arbeiteten in der Spielstätte. Französischen Medien zufolge verfolgten lediglich gut 16.600 Zuschauerinnen und Zuschauer die Begegnung im Stadion.

Sicherheitskräfte griffen auf Tribüne ein

Bis zum Anpfiff war es in Paris noch ruhig geblieben. In der ersten Halbzeit kam es dann zu Zusammenstößen einiger Dutzend Menschen in der Nordkurve. Auch Fans mit israelischen Fahnen waren daran beteiligt, wie auf Videos zu sehen war. Die Sicherheitskräfte und Polizisten griffen schnell ein und trennten die beiden Gruppen. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration außerhalb des Stadions blieb es nach Angaben von Nuñez ruhig.

Israels Trainer Ran Ben Schimon hatte Frankreich für die Sicherheitsvorkehrungen in Paris gedankt. Sportlich trennten sich beide Teams 0:0.