Zwangspause: Biathletin Preuß mit Corona infiziert

Die Saison beginnt für Franziska Preuß alles andere als optimal. Die Biathlon-Weltmeisterin wird von einer Erkrankung gestoppt. Die entpuppt sich nun als schwerwiegender als gedacht.

Östersund (dpa) – Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß muss um ihren Start beim zweiten Saison-Weltcup bangen. Die Weltcupgesamtsiegerin hat es beim Auftakt im schwedischen Östersund doch schlimmer getroffen als bisher bekannt. «Leider hat's mich letzte Woche mit Influenza & Corona erwischt. Es geht aufwärts, aber noch heißt es abwarten & Tee trinken. Daumen drücken, dass die Energie schnell zurückkommt!», schrieb die 31-Jährige auf Instagram.

Der zweite Weltcup beginnt am Freitag im österreichischen Hochfilzen mit dem Sprint. Höhepunkt der kommenden Monate sind die Olympischen Winterspiele mit den Biathlonrennen im italienischen Antholz.

Doch nicht nur Halsschmerzen

Preuß, die in der Vergangenheit immer wieder von gesundheitlichen Problemen ausgebremst wurde, hatte beim Start in den Olympia-Winter in der Staffel (1 Strafrunde/11. Platz) und als 29. im Einzel unerwartet geschwächelt. Anschließend wunderte sie sich auch über ihre schwache Laufform. Danach ließ Preuß wegen Halsschmerzen den Sprint und damit auch den Verfolger in Mittelschweden aus. Jetzt die bittere Information.

Nach einer Operation an den Nasennebenhöhlen war Preuß im vergangenen Winter erstmals eine optimale Saison gelungen. Sie gewann unter anderem gleich vier WM-Medaillen.